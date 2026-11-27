Об этом пишет New York Post.

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Какова позиция Кувейта и Италии

По версии иранской стороны, украинские специалисты на Ближнем Востоке якобы сами организовали нападение беспилотников под видом атаки Тегерана,

"В Иране распространено мнение, что нападение на Кувейт было операцией под чужим флагом, вероятно, осуществленной украинским режимом, поскольку его оперативники сейчас присутствуют по всему региону, в частности на севере Ирака и Сирии. Украина стремится продемонстрировать свой потенциал Трампу", – сказал Мохаммад Маранди, который был советником во время переговоров с США в Пакистане и которого называли "англоязычным рупором" Ирана.

Утверждается, что Киев таким образом пытался втянуть европейские государства в прямой конфликт с Ираном и одновременно продемонстрировать свою полезность Дональду Трампу.

Никаких подтверждений или доказательств причастности Украины Тегеран не предоставил.

В то же время официальные представители Кувейта и Италии возлагают полную ответственность за нападение именно на иранский режим.

К слову, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ликвидации лидеров Ирана, чтобы прекратить боевые действия. В Вашингтоне надеются, что ликвидация радикалов поможет завершить войну, которая длится уже 9 месяцев.