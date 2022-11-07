Такой подход со стороны иранцев традиционный. Об этом 24 каналу сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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В чем заключается тактика иранцев

Иранцы предлагали создание совместной комиссии, которая будет изучать технические характеристики сбитых дронов, чтобы доказать, что они не их. Ранее предлагались переговоры, с помощью которых Иран преследовал цель убедить всех в том, что не предоставлял государству-агрессору оружие для ударов по Украине. Теперь оказывается, что он предоставлял, но до начала полномасштабной войны.

Это тактика связывания рук, чтобы затянуть время и отложить окончательный вердикт. Хотя европейские и американские партнеры четко сказали, что это иранские "Шахиды",

– подчеркивает Данилов.

Следует заметить, что после сбивания украинского Boeing 737 под Тегераном в 2020 году иранцы также предлагали расследование, чтобы доказать свою непричастность. Однако потом отказались от этого. По мнению Данилова, история с "Шахидами" будет аналогичной.

"На сбитом боинге нашей авиакомпании очень хорошо видна модель поведения. Она проста – затянуть время и оттянуть окончательное решение. Больше ничего", – убежден он.

Чего Иран хочет от России

В Институте изучения войны отмечают, что Иран поставит ультиматум России по поводу помощи по ядерной программе. Данилов уверяет, что это вполне возможно.

Из первых слухов о том, что иранцы будут поставлять россиянам такие виды вооружения, мы с коллегами пришли к выводу, что в ответ Иран захочет что-то большое. Это слишком нехарактерный шаг для страны. Иранцы пустились "во всетяжелые", они пересекли красные линии,

– акцентирует заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Так, Иран может рассчитывать на помощь России по следующим направлениям:

программа истребителей 5 поколения;

ядерная программа

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