Сборной США в этом матче нужно было только побеждать, чтобы выходить в 1/8 финала. Иранцев же устраивала и ничья для этого.

Достойно внимания Марио Ферри: топ 5 фактов о болельщике, выбежавшем на поле в футболке Save Ukraine

Это отличилось и на ходе событий на поле. Иранцы почти не атаковали, но большими силами защищались. А американцы не могли пройти эти защитные редуты, а дальние их удары были заблокированы.

Но на 38-й минуте американцам удалось забить гол. МакКенни заметил забегание Деста правым флангом в штрафную. Он сделал заброс ему на ход. А уже защитник головой направил мяч вдоль линии ворот на Пулишича. Тот опередил двух защитников и в падении пробил по воротам, забив гол.

Правда, сам Пулищич в этом эпизоде получил повреждение, столкнувшись с голкипером Бейранвандом. После взятия ворот он остался лежать на газоне. Ему после этого за пределами поля помощь оказывали медики. И футболист таки вернулся в игру.

Видео гола Пулишича в ворота Ирана