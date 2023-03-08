Об этом пишет Sky News, ссылаясь на источники в британских спецслужбах. По данным издания, грузовые суда Musa Jalil и Begey под российским флагом вышли из иранского порта 10 и 12 января.

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Какое вооружение Иран передал России

Они шли через Каспийское море и на несколько дней останавливались у берегов Туркменистана. Причины этого не известны. 27 января корабли зашли в российский порт Астрахань и покинули его только 3 февраля.

Как сообщают разведчики, суда перевозили около 200 контейнеров с оружием. Вероятно, были также боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов.

Иран направил два грузовых судна, на борту которых находились около 200 новых морских контейнеров с боеприпасами для российских боевых действий в Украине,

– добавил источник.

Отмечают, что Иран мог передать России примерно 100 миллионов пуль разного размера – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм – для использования в пистолетах, автоматах и пулеметах.

Россия также получила бронежилеты и шлемы

В списке также есть 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров – 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские ракеты (130 мм, 122 мм и 152 мм) и бронебойные (125 мм).

На борту было около 10 тысяч бронежилетов и шлемов. Кремль заплатил за товар наличными, чтобы обойти санкции.

Комментируя эту информацию, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что не удивлен тем, что Иран поставляет боеприпасы в Россию.

Он призвал Исламскую Республику перестать быть на "неправильной стороне истории".