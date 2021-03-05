В Иране предприняли попытку угона пассажирского самолета, однако этому помешали военные. Украсть хотели Fokker 100 авиакомпании Iran Air, который направлялся из Авхаза в Мешхед.

Об инциденте сообщают СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции. Самолет вылетел вечером 4 марта.

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Самолет экстренно посадили в центральной части Ирана

Аэропорт Fokker 100 покинул с 10-минутной задержкой. Злоумышленник, который хотел угнать самолет, планировал лететь в одну из стран Персидского залива. Говорится, вероятно, о Бахрейне, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. У всех этих стран очень напряженные отношения с Ираном.

Воздушное судно экстренно посадили в городе Исфахан в центральной части Ирана. Злоумышленника задержали военные. Неизвестно, был ли он вооружен и выдвинули ли ему обвинения.

Среди пассажиров пострадавших нет

Деталей инцидента не разглашают, однако уверяют: среди пассажиров пострадавших нет. Все они успешно завершили свое путешествие в этот же день, однако другим самолетом.

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На внутренних рейсах всегда находится маршал

Отметим, что на внутренних иранских авиарейсах всегда находятся маршалы воздушной гвардии, чтобы остановить нападения и попытки угона. Последнее для Ирана – не редкость, особенно после революции 1979 года.

Смотрите на карте, где экстренно посадили самолет: