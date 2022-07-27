Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, существует возможность того, что Иран согласится сотрудничать с россией. Ведь исторически у этой страны есть антизападные взгляды.
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россия превращается во второй Иран
Давидюк прогнозирует, что россию ожидают десятки лет санкций, уничтоженная экономика и полная изоляция. Если даже такие небольшие по территории государства как Израиль могут давить на Иран, то так же впоследствии условные Грузия, Армения и Молдова смогут класть на лопатки россию.
москва вынуждена договариваться с Ираном, ведь у них буквально нет партнеров, с которыми можно пойти на военную кооперацию. Китай и Индия "морозятся", а Куба, Северная Корея и Эритрея здесь не сильно помогут.
По мнению Давидюка, кремль понял несуразность своего военно-оборонного комплекса. Об этом свидетельствует большое количество случаев внезапной сердечной недостаточности у представителей оборонных предприятий.
Это – важный момент. Ведь разграбив россию, они столкнулись с тем, что во много раз меньшая украинская армия дает им по ушам. К тому же, путин думал, что грабить россию может только он. Как оказалось – воруют все, и больше, чем путин. А разворованная армия дает прекрасный шанс Украине на победу, – отмечает Давидюк.
Давидюк о возможном сотрудничестве россии с Ираном и коррупции в армии оккупантов: смотрите видео
Иран может передать россии беспилотники собственного производства
- 11 июля в США заявили, что россия просит Иран передать беспилотники. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан тогда подчеркивал, что они не знают, получила ли москва эти аппараты. Но была информация, что там готовы научить россиян ими пользоваться.
- Интересно, что в МИД Ирана заявили, что не собираются предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине. Поэтому они не будут помогать ни одной из сторон.
- Впрочем, командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари впоследствии, наоборот, сказал, что страна готова экспортировать беспилотники и другое оружие для так называемых "дружественных стран", куда входит россия.
- Пока неизвестно, передал ли Иран беспилотники оккупантам.