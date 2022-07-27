Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, существует возможность того, что Иран согласится сотрудничать с россией. Ведь исторически у этой страны есть антизападные взгляды.

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Давидюк прогнозирует, что россию ожидают десятки лет санкций, уничтоженная экономика и полная изоляция. Если даже такие небольшие по территории государства как Израиль могут давить на Иран, то так же впоследствии условные Грузия, Армения и Молдова смогут класть на лопатки россию.

москва вынуждена договариваться с Ираном, ведь у них буквально нет партнеров, с которыми можно пойти на военную кооперацию. Китай и Индия "морозятся", а Куба, Северная Корея и Эритрея здесь не сильно помогут.

По мнению Давидюка, кремль понял несуразность своего военно-оборонного комплекса. Об этом свидетельствует большое количество случаев внезапной сердечной недостаточности у представителей оборонных предприятий.

Это – важный момент. Ведь разграбив россию, они столкнулись с тем, что во много раз меньшая украинская армия дает им по ушам. К тому же, путин думал, что грабить россию может только он. Как оказалось – воруют все, и больше, чем путин. А разворованная армия дает прекрасный шанс Украине на победу, – отмечает Давидюк.

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