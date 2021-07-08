34-летняя Ирина Федишин не стала рассекречивать, какой подарок получил от них Олежик. Учитывая то, что старшему Юрию на день рождения достался дрон, презент для младшего не мог быть хуже.

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6-летие младшего сына певица отметила в роскошном ресторане на территории 5-звездочного отеля, недалеко от Львова. На территории живописного комплекса с озерами и экзотическими деревьями семья устроила милую фотосессию с тортом и шариками.

В кадре Ирина Федишин предстала в легком белом платье длины миди. Наряд прямого кроя на бретелях мама именинника дополнила нюдовыми босоножками на высоком каблуке. Длинные волосы она уложила в фирменную прическу с локонами и сделала макияж с розовой помадой.

Наш праздничный день. Олежику 6 годиков,

– с любовью написала звезда.

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В конце праздничного вечера Олежик задул свечу на аппетитном тортике. Судя по видео, день рождения, который мальчик провел с мамой, отцом и старшим братом, ему очень понравился.