Об этом он сказал в эфире национального телемаратона, информирует 24 Канал.

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Почему Ким взял на поруки депутата Кормышкину

Глава Николаевской ОВА отметил презумпцию невиновности.

Я ее знаю лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия. Следствие разберется на самом деле, кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать. Я просто знаю, что это (поручительство - 24 Канал) позволит и дальше работать и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов Украины, и она сейчас полноценно сотрудничает,

– сказал Ким.

Он добавил, что суд освободил Кормышкину на поруки из-за того, что она сотрудничает со следствием и предоставляет все документы.

"У суда был выбор: залог, тюрьма или поручительства. Суд принял именно такое решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", – заявил Ким.

Напомним, Ирине Аллахвердиевой, нынешняя фамилия которой Кормышкина, объявили меру пресечения. ВАКС применил ее в виде личного поручительства. Незадолго до этого ей объявили подозрение в незаконном обогащении. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.