Сменила должность в горсовете на службу в ВСУ: в Бучанской громаде попрощались с Ириной Кузнецовой
- Старший солдат Ирина Кузнецова, которая ранее работала в Бучанском городском совете, умерла в возрасте 45 лет.
- Защитница ушла из жизни из-за болезни.
Бучанская громада понесла тяжелую утрату – на 45-м году жизни отошла в вечность защитница Украины, старший солдат Ирина Кузнецова. В пятницу, 26 сентября, местные провели военнослужащую в последний путь.
Об этом стало известно из сообщения городского головы Бучи Анатолия Федорука, передает 24 Канал со ссылкой на Бучанскую городскую совет.
Что известно о жизни и смерти Ирины Кузнецовой?
Ирина работала в Бучанском городском совете, в подразделении, что сейчас называется Управление социальной политики.
Позже, в 2024 году женщина сделала сознательный выбор и стала в ряды Вооруженных сил Украины, где служила старшим солдатом.
Коллеги вспоминают, что она всегда отличалась неравнодушием, искренностью и готовностью поддержать тех, кто в этом нуждался.
В кругу друзей и знакомых Ирину знали как мудрого, доброжелательного и решительного человека с острым умом, тонким чувством юмора и большой любовью к своей семье.
Как сообщил Анатолий Федорук, 24 сентября 2025 года она ушла из жизни из-за болезни.
