Змінила посаду в міськраді на службу в ЗСУ: в Бучанській громаді попрощалися з Іриною Кузнєцовою
- Старший солдат Ірина Кузнєцова, яка раніше працювала в Бучанській міській раді, померла у віці 45 років.
- Захисниця пішла з життя через хворобу.
Бучанська громада зазнала тяжкої втрати – на 45-му році життя відійшла у вічність захисниця України, старший солдат Ірина Кузнєцова. У п'ятницю, 26 вересня, місцеві провели військовослужбовицю в останню путь.
Про таке стало відомо з допису міського голови Бучі Анатолія Федорука, передає 24 Канал із посиланням на Бучанську міську раду.
Що відомо про життя та смерть Ірини Кузнєцової?
Ірина працювала у Бучанській міській раді, в підрозділі, що нині має назву Управління соціальної політики.
Пізніше, у 2024 році жінка зробила свідомий вибір і стала до лав Збройних сил України, де служила старшим солдатом.
Колеги згадують, що вона завжди вирізнялася небайдужістю, щирістю та готовністю підтримати тих, хто цього потребував.
У колі друзів і знайомих Ірину знали як мудру, доброзичливу й рішучу людину з гострим розумом, тонким почуттям гумору та великою любов'ю до своєї родини.
Як повідомив Анатолій Федорук, 24 вересня 2025 року вона пішла з життя через хворобу.
Інші трагічні випадки смерті українських оборонців
Ще один захисник із Бучі Юрій Бих загинув у жовтні 2024 року на Покровському напрямку. Його тіло вдалося повернути під час обміну.
На Луганщині загинув Рауф Рузудженк, який з липня 2023 року вважався зниклим безвісти. Крім того, у Запорізькій області від серцевої недуги помер військовослужбовець із Тернополя Руслан Прейзнар.
Також відомо про втрату військового з Одещини – Володимира Жандарова, жителя Ренійської громади Ізмаїльського району. Він загинув у Донецькій області, виконуючи бойове завдання.