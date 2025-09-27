Про таке стало відомо з допису міського голови Бучі Анатолія Федорука, передає 24 Канал із посиланням на Бучанську міську раду.

Що відомо про життя та смерть Ірини Кузнєцової?

Ірина працювала у Бучанській міській раді, в підрозділі, що нині має назву Управління соціальної політики.

Пізніше, у 2024 році жінка зробила свідомий вибір і стала до лав Збройних сил України, де служила старшим солдатом.

Колеги згадують, що вона завжди вирізнялася небайдужістю, щирістю та готовністю підтримати тих, хто цього потребував.

У колі друзів і знайомих Ірину знали як мудру, доброзичливу й рішучу людину з гострим розумом, тонким почуттям гумору та великою любов'ю до своєї родини.

Як повідомив Анатолій Федорук, 24 вересня 2025 року вона пішла з життя через хворобу.

