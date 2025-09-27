Об этом стало известно из сообщения городского головы Бучи Анатолия Федорука, передает 24 Канал со ссылкой на Бучанскую городскую совет.

Что известно о жизни и смерти Ирины Кузнецовой?

Ирина работала в Бучанском городском совете, в подразделении, что сейчас называется Управление социальной политики.

Позже, в 2024 году женщина сделала сознательный выбор и стала в ряды Вооруженных сил Украины, где служила старшим солдатом.

Коллеги вспоминают, что она всегда отличалась неравнодушием, искренностью и готовностью поддержать тех, кто в этом нуждался.

В кругу друзей и знакомых Ирину знали как мудрого, доброжелательного и решительного человека с острым умом, тонким чувством юмора и большой любовью к своей семье.

Как сообщил Анатолий Федорук, 24 сентября 2025 года она ушла из жизни из-за болезни.

