По имеющимся данным, она вскоре должна занять должность "помощника парламента". Среди ее зон ответственности – базы данных, классификация и архивация корреспонденции в верхней палате парламента

Читайте также Скандал в Италии: партнер премьера Мэлони шокировал заявлениями о жертвах изнасилования

Россиянка выиграла конкурс

Как отмечают итальянские СМИ, она также будет выполнять административные и бухгалтерские функции. В частности, речь идет о консультировании по базам данных. В медиа отмечают, что Осиповой будут доступны "бухгалтерские данные и досье по всем важным вопросам".

Отреагировала на это глава комиссии при Сенате Паола Бинетти. По ее словам, Осипова получила свой новый пост исключительно своими личными способностями. Она добавила, что конкурс объявили в 2019 году, а завершили в 2022. Известно, что россиянку во время экзаменов не спрашивали о ее политических взглядах. Правда, процедура сдачи экзаменов этого и не предусматривает.

По словам Бинетти, вопрос о политических взглядах "был бы несправедливым вмешательством, которое создало бы очевидную несправедливую дискриминацию". Поэтому ее спросили журналисты о возможности устроиться на работу в Сенате людям, поддерживающим войну в Украине. Глава экзаменационной комиссии заверила, что "государственному должностному лицу не будет позволено распространять пропаганду".



Тем временем Осипова делала фото с неонацистами из банды "Русич" / Фото из личного архива Осиповой

Что известно об Ирине Осиповой