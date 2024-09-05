Почти 3 года Ирина Верещук работала в правительстве Дениса Шмыгаля в должности вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Однако чиновник 3 сентября 2024 года подала заявление об отставке с должности. Со второй попытки Верховная Рада отправила Ирину Верещук в отставку – это решение поддержали 255 депутатов.

По словам экс-министра, дальше она перейдет работать в Офис Президента Украины на должность заместителя руководителя.

За плечами у Ирины Верещук – кресло мэра в Раве-Русской и борьба за пост мэра Киева. Что известно о бывшем министре реинтеграции – рассказывает 24 Канал.

Интересно Со второй попытки Рада поддержала отставку Верещук с должности министра

Несколько высших образований и офицерское звание

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская на Львовщине. Там же в 1997 году окончила местную школу с золотой медалью. По окончании школы будущий министр поступила в военный институт при НУ "Львовская политехника" (сейчас – Национальная академия Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного) на специальность "Международная информация".



Ирина Верещук в школьные годы / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук

По завершению обучения в институте, 5 лет находилась на офицерских должностях в ВСУ. Имеет звание старшего лейтенанта.

В 2002 году поступила на юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, где училась по специальности "Правоведение".

В период с 2008 по 2010 годы Ирина Верещук была слушательницей во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. По результатам обучения летом 2009 года проходила стажировку в Секретариате Кабинета Министров и была внесена в кадровый резерв.

В 2011 году Ирина Верещук поступила в аспирантуру Львовского регионального института государственного управления. Обучение закончила с отличием.

В ноябре политик защитила диссертацию на тему "Организационно-правовой механизм совершенствования административно-территориального устройства Украины" и получила степень кандидата наук по государственному управлению.

В течение 2015 – 2016 годов Ирина Верещук была стипендиаткой Польско-американского фонда Свободы по программе имени Лейна Киркланда. Во время стажировки продолжала исследования опыта реформ децентрализации в Польше и успешно защитила дипломную работу в Центре Восточноевропейских студий Варшавского университета на тему "Участие граждан в осуществлении представительной власти в Польше. Рекомендации для Украины" и получила диплом с отличием.

В июле 2016 году получила диплом польской Национальной школы государственного управления.

От кресла мэра до Верховной Рады: политическая карьера Ирины Верещук

В течение 2007 – 2008 годов, после окончания обучения на юридическом факультете, Ирина Верещук начала работать в Рава-Русском городском совете в должности юриста, а в 2010 году стала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

В октябре 2010 года на местных выборах баллотировалась от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко на должность мэра Равы-Русской и получила поддержку большинства избирателей. Через 4 года Ирина Верещук попробовала свои силы на парламентских выборах как самовыдвиженец на мажоритарном округе, однако победить не удалось.



Ирина Верещук стала самой молодой в Украине женщиной-мэром / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук

Вторая попытка попасть в парламент в 2019 году была удачной. Тогда Ирина Верещук прошла в Верховную Раду как №29 в списке партии "Слуга народа". В парламенте она стала членом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны.

Осенью 2019 года также была представительницей Кабинета Министров в Верховной Раде, однако через 2 месяца после начала работы сложила полномочия. Причиной депутат называла свои недоразумения с тогдашним премьер-министром Алексеем Гончаруком.



Ирина Верещук / Фото с фейсбук-страницы депутата

В 2020 году Ирина Верещук от партии "Слуга народа" баллотировалась на должность мэра Киева. По подсчетам движения "Честно" на предвыборную кампанию кандидат потратила 22 миллиона гривен. Однако в итоге на выборах она получила 5,44% голосов.



Ирина Верещук в образе Мэри Поппинс для предвыборной рекламы / Фото Kyiv Media

4 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала назначение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На этой должности она заменила Алексея Резникова, который возглавил Министерство обороны.

Накануне назначения народный депутат заявляла о своих намерениях возглавить Минобороны.



Ирина Верещук в день назначения на должность министра / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ирина Верещук в правительстве

С началом полномасштабного вторжения Ирина Верещук отвечала за гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны боевых действий и за обмен пленными и телами погибших. В частности, в марте 2022 года обращалась к России с просьбой забрать тела погибших оккупантов, поскольку такого намерения у россиян не было.

Министра неоднократно критиковали за ее деятельность и даже обвиняли в некомпетентности. В мае 2022 года с нее сняли обязанности по работе над возвращением пленных и обмена телами погибших, и с тех пор это стало сферой ответственности руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

В 2023 году россияне объявили министра в розыск.

3 сентября 2024 года Ирина Верещук написала заявление на отставку с должности, однако на следующий день Верховная Рада не поддержала ее увольнение, поскольку министр не пришла отчитываться перед парламентом о своей деятельности за почти 3 года.

Скандалы и критика Ирины Верещук

Ирина Верещук была фигуранткой не одного скандала. В частности, в 2019 году ее обвиняли в сотрудничестве с Виктором Медведчуком, ведь депутат была частой гостьей на каналах, принадлежавших его соратнику Тарасу Козаку.

Тогда в эфире 112 канала Верещук сделала скандальное заявление относительно членства Украины в НАТО. Тогда политик заявила, что "нельзя идти туда, где нас не ждут". Слова депутата пришлось разъяснять Кабмину. В заявлении правительства слова депутата назвали вырванными из контекста.

Также в конце 2019 года между нардепами Максимом Буданским и Гео Леросом вспыхнула драка в Верховной Раде, причиной которой стало якобы то, что Лерос оскорбил Верещук в партийном чате.

Также Ирине Верещук "прилетало" за то, что ее помощником стал Николай Бильченко, который был помощником нардепа от "Партии регионов" Виталия Барвиненко. Верещук в ответ на упреки заявляла, что "не знала этого факта из его биографии".



Ирина Верещук / Фото с фейсбук-страницы политика

Кроме того, Ирине Верещук до сих пор вспоминают то, как в 2013 году на фоне Революции Достоинства в интервью российским журналистам тогда еще госпожа мэр Равы-Русской называла Россию "авторитаризмом с демократическим лицом" и говорила, что "если бы в Украине был такой Путин", то она бы поддержала его.

Во время предвыборной кампании 2020 года Ирина Верещук дала интервью Дмитрию Гордону, в котором, в частности, раскритиковала феминизм.

Когда я слышу об этих "феминистических движениях", говорю им: "В армию. И все станет на свои места",

– заявила тогда кандидат в мэры Киева.

За это высказывание она получила премию "Это яйцо" от Украинского хельсинского союза за сексистское высказывание.

Также в том году она дала интервью каналу секты "Аллатра". Более поздние сообщения СМИ о своей причастности к этой секте Ирина Верещук назвала "заказными".

А еще во время предвыборной кампании стало известно, что в 2015 году Верещук ездила в Москву на вручение премии своей знакомой журналистке Марине Ахмедовой. К слову, именно она делала материал о Раве-Русской, в котором в 2013 году госпожа мэр хвалила Путина. Но эпизод с поездкой в Россию Ирина Верещук объяснила, что она не была госслужащей и ездила как гражданское лицо.

После начала полномасштабного вторжения министра Ирину Верещук неоднократно критиковали за то, что она дает комментарии пророссийскому и подсанкционному изданию "Страна". Однако в Минреинтеграции заявляли, что это не противоречит санкциям.

Личная жизнь экс-министра

Мать Ирины Верещук работала в сфере торговли, а отец устанавливал высоковольтные линии. Сестра работала в Вооруженных силах.

Впервые Ирина Верещук вышла замуж в 2003 году за Игоря Верещука, в следующем году у супругов родился сын Олег. В 2012 году они развелись.



Ирина Верещук с сыном Олегом / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук

Сейчас гражданским мужем Верещук является полковник СБУ, бывший глава львовского спецподразделения СБУ "Альфа", соучредитель Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" во Львовской области Михаил Кухаренко.