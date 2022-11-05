Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции деоккупированных территорий Ирина Верещук. Она также отметила, что у нас перманентный гуманитарный кризис, международные организации очень хорошо это знают.

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По словам Верещук, Враг меняет тактику и прибегает к разрушению гражданской инфраструктуры, хочет нанести как можно больший вред нашей экономике и энергетике, а значит и людям, проживающим в Украине.

Но вместе с международными организациями и нашими партнерами – мы не дадим врагу это сделать. Вчера мы были на совещании, которое проводил премьер-министр Денис Шмыгаль, там были также и наши партнеры, они пообещали "плечем к плечу" с нами пройти эту зиму,

– добавляет министр.

Зима на деоккупированных территориях

Ирина Верещук говорит, что у нас крайне сложная ситуация на деоккупированных территориях, сейчас мы говорим о стационарных пунктах обогрева, мобильных пунктах обогрева – есть такие пункты на вокзалах, за это отвечает "Укрзализныця".

Ирина Верещук о подготовке к зиме на деоккупированных территориях: смотрите видео

"За стационарные пункты обогрева отвечают ОВА – мы вместе с ними имеем тесную связь, вместе с международными партнерами закупаем генераторы, производим запасы продуктов, медикаментов – все, что необходимо", – добавляет Ирина Верещук.

Однако этого недостаточно, говорит она.

Люди остаются в труднодоступных местах, и мы просим их эвакуироваться. Мой призыв остается неизменным, я буду делать это каждый раз. Не знаю, насколько трудно будет пережить зиму, например, в Волчанске на Харьковщине,

– отмечает Верещук.

Средства для ВПЛ

По словам Ирины Верещук, удалось решить проблему с выплатами, у Укрпочты есть списки – все происходит гораздо быстрее и качественнее. Деньги есть, например, Херсонщина уже получила первый транш – 1200 грн, сейчас мы говорим о втором транше – 2200 грн. Так же и Харьковщина, там немного больше территория и больше людей, но этот процесс продолжается.