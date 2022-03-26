Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Жители Херсона и других городов региона еще с начала войны поражают весь мир своим мужеством. Ведь люди не боятся рисковать своей жизнью и выходят на улицы с украинскими флагами, игнорируя угрозы оккупантов.

Верещук подчеркнула, что эти люди должны знать, что о них никто не забудет и они обязательно будут спасены.

Уже разработан маршрут, и мы обратились в ООН. Там нам пообещали, что 26 марта или же в ближайшие дни представители международных организаций попытаются на своих авто пробиться в город, который сейчас временно оккупирован. Также папский нунциат обратился к нам и тоже пообещал присоединиться к формированию этого коридора,

– сообщила Верещук.

Она обратилась к мировому сообществу и всем неравнодушным с призывом присоединиться к этой инициативе.

Давайте объединим усилия ради того, чтобы пробить гуманитарный коридор в наш Любимый Херсон и Херсонскую область,

– сказала Верещук.

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