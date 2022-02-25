Соответствующую информацию обнародовала Министерство юстиций Хелен Макенти. 25 февраля политик заявила, что она поражена вторжением России в Украину.

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Ирландия отменяет визы для украинцев

Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту. Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией,

– заявила министр.

Политик рассказала, что правительство будет работать над дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь тем, кто покидает Украину.

Гелен Макенти заверил, что разрешение касается всех украинцев. Для тех, кто путешествует в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней после прибытия, чтобы упорядочить свое положение.

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