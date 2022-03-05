Оккупант взорвал железную дорогу

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказывал о проблемах эвакуации из Ворзеля. Он заявил, что россияне взорвали железную дорогу, поэтому единственный выход для эвакуации – идти пешком.

Узнайте больше С направления Бучи – Ворзеля должна была произойти эвакуация, но взорвали пути

Подрыв пути помешал эвакуации соседнего города, которым является Ирпень. Мэр Ирпеня Александр Меркушин вывел людей на трассу. Там людей должны были встретить автобусы и перевезти в Киев.

Эвакуация из Ирпеня возможна только пешком. Большое количество людей скопилось под мостом и ждет шанса убежать от обстрелов оккупантов.

Эвакуация из Ирпеня / Фото из телеграма Лещенко

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