В Ирпене стоят несколько десятков автобусов с отметкой Красного креста. К ним направляются дети, женщины, пожилые люди и т.д.
Ранее Из Ирпеня автобусами эвакуируют людей
Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба показал видео эвакуации. К слову, спасатели помогают эвакуироваться жителям Бучанского района Киевской области.
Ирпень и Бучу российские оккупанты последние дни безжалостно обстреливают, поэтому люди вынуждены бежать из собственных домов.
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Важно – Оккупанты открыли огонь во время эвакуации: