Интересно Не надо преувеличивать мифические рассказы о чеченцах или "вагнеровцах", – Денисенко
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Заметьте – Полиция и жители взяли в плен 29 оккупантов на Сумщине
Оккупанты несут огромные потери в Украине. Им очень не хватает "пушечного мяса, поэтому Россия ищет наемников через ЧВК "Вагнер".
Источник:"Рада"
Интересно Не надо преувеличивать мифические рассказы о чеченцах или "вагнеровцах", – Денисенко
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