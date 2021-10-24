Говорится о штрафах во время почти трехмесячного чрезвычайного положения, которое объявили в Испании в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве территориальных дел страны.

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За период с 14 марта до 21 июня правоохранители зафиксировали более миллиона случаев нарушения приказа о пребывании дома. В то же время в полиции отметили, что не все штрафы оплатили вовремя.

Почему испанция вернут деньги за штрафы

В начале 2021 года Высший суд Испании объявил решение о чрезвычайном положении неконституционным. Тогда граждане массово должны были оставаться дома. В обычном режиме разрешили работать только важнейшим профессиям.

Обратите внимание! Второй раз чрезвычайное положение власти страны ввели с октября 2020 года. Оно действовало вплоть до мая 2021 года.

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