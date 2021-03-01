Испанская пенсионерка оставила официанту, с которым дружила, наследство в размере 1,5 миллиона евро. Женщина изменила свое завещание за несколько дней до переезда в дом престарелых.

Официант Хулио ежедневно подавал 96-летней пенсионерке завтрак в баре. По словам мужчины, они поддерживали дружеские отношения.

Читайте также Пенсионерка оставила соседям в наследство более 6 миллионов евро: подробности

Пенсионерка отдала наследство официанту

Лишь за несколько дней до переезда в дом престарелых женщина решила изменить свое завещание. В результате 1,5 миллиона евро своих сбережений она записала на официанта.

Из родных у пенсионерки есть племянница, однако они не общались.

Племянница убеждена, что официант воспользовался болезнью женщины, чтобы получить деньги. Ведь через 12 дней после изменения завещания женщину признали недееспособной.

Она попала в дом престарелых, где в итоге умерла в результате нервного срыва,

– говорится в сообщении.

Сейчас суд Вальядолида расследует, не было ли манипуляций во время изменения завещания.

Обратите внимание! Ранее в США пенсионер завещал все свои деньги четвероногому другу. 84-летний бизнесмен из Нэшвилла Билл Доррис отдал 5 миллион долларов колли Лулу.