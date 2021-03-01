В Испании пенсионерка оставила официанту наследство в 1,5 миллиона евро
Испанская пенсионерка оставила официанту, с которым дружила, наследство в размере 1,5 миллиона евро. Женщина изменила свое завещание за несколько дней до переезда в дом престарелых.
Источник:Atresmedia
Официант Хулио ежедневно подавал 96-летней пенсионерке завтрак в баре. По словам мужчины, они поддерживали дружеские отношения.
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Пенсионерка отдала наследство официанту
Лишь за несколько дней до переезда в дом престарелых женщина решила изменить свое завещание. В результате 1,5 миллиона евро своих сбережений она записала на официанта.
Из родных у пенсионерки есть племянница, однако они не общались.
Племянница убеждена, что официант воспользовался болезнью женщины, чтобы получить деньги. Ведь через 12 дней после изменения завещания женщину признали недееспособной.
Она попала в дом престарелых, где в итоге умерла в результате нервного срыва,
– говорится в сообщении.
Сейчас суд Вальядолида расследует, не было ли манипуляций во время изменения завещания.
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