Один из семи голов "Фурии Рохи" забил вундеркинд из Барселоны Гави . Полузащитник каталонского клуба совершил счет 5:0 в пользу испанской сборной.

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Вошел в истории красной фурии

Гави стал адресатом передачи от Альваро Мораты. Футболист ударом в одно касание из пределов штрафной поразил ворота Кейлора Наваса.

Этот гол стал для Гави третьим в футболке национальной команды в 14 сыгранных поединках.

Само появление на футбольном поле позволило Гаве стать самым молодым футболистом в истории выступлений сборной Испании на чемпионате мира или Евро.

В матче против Коста-Рики Гави было всего 18 лет и 110 дней. Дебютировал полузащитник Барселоны в испанской сборной 6 октября 2021 года. Произошло это в полуфинале Лиги наций против Италии, в котором "Фурия Роха" праздновала победу со счетом 1:2. Гави провел на поле 83 минуты.

К слову. В следующем матче ЧМ-2022 будет настоящее дерби – Испания против Германии. Начало интересного противостояния 27 ноября в 21.00. Напомним, что в первой игре "бундестим" сенсационно проиграл Японии 1:2.

Видеообзор матча Испания – Коста-Рика