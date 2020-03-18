Испания закрывает все гостиницы из-за коронавируса

Испания стала второй страной в Европе по количеству случаев заражения новым видом коронавируса. Власти решили закрыть все отели Испании с 24 марта.

Наразі усіх туристів закликають якнайшвидше повернутися додому, повідомляє Daily Mail.

Зверніть увагу Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа

Лише за останню добу в Іспанії зафіксовано 2 538 нових випадків зараження коронавірусом. Більшість заражених проходять курс лікування вдома.

Іспанія ввела карантин з 8 ранку 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу та ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

Коронавірус в Іспанії: що відомо

Іспанія є другою найбільш постраждалою країною від коронавірусу в Європі після Італії.

У країні ввели 15-денний карантин.

За добу в Іспанії зафіксували на 18% більше випадків коронавірусу, аніж зазвичай.

Всього в Іспанії з початку спалаху було підтверджено 13 716 випадків коронавірусу. Померло 558 людей, 1081 – одужали.



Правила, які допоможуть вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу