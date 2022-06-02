В описании к почтовой марке под названием España con Ucrania ("Испания с Украиной") говорится, что голубой и желтый цвета взвились на балконах и улицах испанских городов, как проявление поддержки тех украинцев, ныне страдающих от ужасных последствий войны. Желто-голубыми стали и цвета новой марки – по центру расположено сердце, а слева – логотипы украинской Укрпочты и испанской Correos .

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Почтовая марка "Испания из Украины"

Отмечается, что новая почтовая марка является горизонтальной размером 35 на 24,5 миллиметра. В общей сложности тираж достиг 640 тысяч марок , которые уже доступны для покупки на сайте и в отделениях испанского почтового оператора Correos.

Как выглядит почтовая марка "Испания с Украиной" / Фото Correos

К слову, стоимость одной марки "Испания с Украиной" – 1,75 евро, впрочем, приобрести ее можно только в сете из 5 штук, общая цена которого – 8,75 евро .

Позиция испанской Correos по войне России против Украины

В испанской государственной почтовой компании Correos заявили, что Испания с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину продемонстрировала одно из важнейших добродетелей – солидарность с нашим государством.

Испанцы, общественные организации и учреждения страны с начала широкомасштабной войны внедрили ряд механизмов доставки помощи Украине и объединились в поддержку украинских беженцев.

В Correos мы чувствуем глубокую приверженность обществу и его потребностям. Поэтому мы отправили два груза в Польшу с более чем 25 тоннами продуктов, которые были доставлены организации World Central Kitchen (помогающей беженцам из Украины – ред. 24 канал). Мы также мобилизуем средства в рамках программы Rounding with Impact, чтобы поддержать ЮНИСЕФ в решении сложной гуманитарной ситуации в Украине.

– рассказали представители испанского почтового оператора.

К слову, в Correos также подчеркнули, что Украина "живет в кошмаре" с 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин анонсировал военное вторжение в наше государство. К тому моменту, по убеждению испанского почтового оператора, "две крупнейшие страны Европы (Россия и Украина – ред. 24 канал) разделяли общее прошлое".

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