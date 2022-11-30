Чемпионат мира-2022 в Катаре в самом разгаре. Испанцы не только феерят на футбольном поле, но не забывают и о романтике.

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Юная принцесса и звездный Гави

Новоиспеченный рекордсмен сборной Испании Гави не на шутку заинтересовал наследницу испанского трона Леонор. Юная принцесса носит в школу дневник, обклеенный фотографиями молодого игрока Барселоны. Отец Леонор, Король Испании Филипп VI, поддерживает "Фурию Роха" в Катаре. Король посетил раздевалку испанцев после победы над Коста-Рикой (7:0) и попросил в Гави подписать футболку небольшого размера. Скорее всего, она принадлежит 17-летней Леонор.

Энрике еще не хочет быть дедушкой

Главный тренер сборной Испании Луиз Энрике пригрозил своему подопечному Феррану Торресу, который встречается с его дочерью. Во время традиционного стрима коуча спросили, как он отреагирует, если Торрес радуясь голу продемонстрирует жест с соской, намекая на беременность дочери тренера. Энрике дедушкой еще не собирается быть:

"Если он делает жест с соской, я меняю его в тот же миг, отправляю на трибуны, и он больше никогда не выйдет на поле. Со мной лучше не шутить", – сказал тренер.

Кстати, ранее Энрике сказал, что считает секс перед матчами нормальным явлением. Если игроки это делают, то потому, что это имеет хороший эффект.