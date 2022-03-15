Российские захватчики используют там людей как живой щит. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В этот день Оккупанты сделали штаб на железнодорожном вокзале на Сумщине, оттуда бьют по населенным пунктам

Не дают доставить людям еду и лекарства

У всех попадающих в ловушку российские военные забирают телефоны. Пока неизвестно, используют ли их после этого.

Загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты.

– написал Живицкий.

Кроме этого, "мужество" оккупационных войск проявляется в том, что они не дают возобновить электроснабжение в городе. Они просто не дают работникам Облэнерго добраться до коммуникаций, которые находятся в районе Ахтырской горы.

Однако отсутствие электричества, к сожалению, не самая большая проблема. Местные жители даже не могут получить еду и медикаменты. Это обусловлено тем, что орки создают всевозможные преграды для доставки гуманитарных грузов.

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