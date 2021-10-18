Многие оппоненты Банковой уже рассматривают энергетический кризис как своеобразный лакмусовый листок, который продемонстрирует стране настоящего президента Зеленского и его реальные недостатки. Испытание холодом видится той судьбоносной точкой, которая способна резко ослабить позиции Зе и непоправимо подорвать рейтинг главы государства.

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Нардеп от "Голоса" и ветеран политической журналистики Сергей Рахманин высказался об этом так: "Пока нет таких газовых войн, как раньше. Но у Зеленского все еще может быть впереди. И если придется повышать тарифы, то вполне возможно поднимется улица. Если будет проблема с "Северным потоком-2" (а она будет) – у него будут проблемы. Как Зеленский будет вести себя, когда будет серьезная угрожающая ситуация – пока никто не знает. Постоянно везти не может. Рано или поздно фарт заканчивается, и тогда нужно будет включать другие качества".

Особенно заманчиво газовый кризис выглядит с точки зрения прокремлевской оппозиции. Проблемная зима обещает дискредитировать не только Зеленского, но и всю политику Киева последних лет.

Украинские друзья Путина получат новый аргумент в пользу "нормализации отношений с Россией" – а фактически капитуляции перед северным соседом.

Правда, надежды на позорное фиаско Зе могут оказаться преждевременными. И дело не в выдающихся управленческих талантах Владимира Александровича и его команды – а в их одаренности как пиарщиков. Даже не справившись с кризисом, можно представить его в максимально выгодном для себя свете и минимизировать собственные рейтинговые потери. Причем в случае с дефицитом энергоносителей вырисовываются сразу три перспективных пропагандистских нарратива.

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Во-первых, украинское руководство может сделать акцент на глобальном характере происходящего. Чем хуже обстоят дела за границей, тем легче смириться с отечественными невзгодами. Та же пандемия COVID-19 ударила по Зеленскому гораздо слабее, чем ожидали его противники: именно потому, что страдать за компанию с европейцами оказалось не так стыдно и не так обидно.

Во-вторых, новая газовая война позволит в очередной раз разыграть патриотическую карту. Россия слишком беззастенчиво использует энергетический кризис для давления на ЕС и расправы с Украиной. В этой трудной ситуации любые внутренние нападки на украинскую власть превращаются в вольное или невольное подыгрывание врагу: и спикеры Банковой не преминут об этом напомнить.

Наконец, Зе-команда сможет эксплуатировать классовую ненависть, укоренившуюся в массах. Клеймить олигархов, наживающихся на общей беде. Призывать к ответу отечественных производителей газа. Заниматься регулированием цен в прямом эфире. Даже если это не даст позитивного практического эффекта, страна все равно увидит президента, болеющего за народ и пытающегося защитить простых украинцев.

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Конечно не факт, что умелая пропаганда перебьет весь возможный негатив, связанный с последствиями газового кризиса. Но, во всяком случае, шансы у Зеленского и Ко есть. А насколько результативными окажутся усилия правящей команды, мы узнаем уже через несколько месяцев.