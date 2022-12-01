Предлагают ввести испытательный срок для граждан, изъявивших желание служить в ВСУ на контрактной основе. Продолжительность испытания – от одного до шести месяцев.

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Испытательный срок для контрактников

Военнослужащие, признанные успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, соответствующий законопроект поддержал 261 депутат.

Инициатор соответствующего законопроекта Денис Шмигаль.

Отмечается, что этот законопроект "должен усовершенствовать некоторые вопросы прохождения военной службы" и внести изменения в некоторые законы, касающиеся военной службы. Проект закона предусматривает урегулирование некоторых норм по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины по исполнению воинского долга.

Речь идет, в частности, о подготовке граждан к военной службе, их приписке к призывным участкам, призыв на военную службу и прохождение срочной военной службы.

Военнослужащий не прошел испытательный срок: что тогда

Если военнослужащий не прошел испытательный срок, контракт с ним расторгают досрочно.

Если испытание проходила женщина, ее освобождают от военной службы.

Если это был военнослужащий-срочник, его отправляют обратно для несения срочной службы. При этом срок, который он провел на контрактной службе, засчитывается как срок прохождения срочной в соотношении 2:1. То есть два месяца службы на контракте засчитывают как один месяц срочной службы.

Если не прошел испытание резервиста, его отправляют обратно в резерв.

Кому не нужно проходить испытательный срок

От испытательного срока освобождают следующие категории военнослужащих:

курсантов высших военных учебных заведений;

курсантов военных учебных подразделений высшего образования;

тех, кто раньше проходил военную службу.

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