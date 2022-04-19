По словам Дениса Шмыгаля, это историческое событие, ведь в рекордные сроки украинская команда заполнила опросник. Об этом передает 24 канала.

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"Это была слаженная и действительно профессиональная работа Правительства, Офиса Президента, народных депутатов и общественных экспертов. Большое спасибо всем за эту работу", – отметил премьер-министр.

Мы стали еще на один шаг поближе к ЕС. Рассчитываем, что европейское решение будет таким же быстрым,

– отметил Денис Шмигаль.

Кроме того, он сообщил, что 19 апреля 2022 года был подан законопроект, которым предлагается обеспечить свободное обращение на территории Украины товаров, отвечающих требованиям безопасности непродовольственной продукции ЕС.

"Наша основная цель – европейское будущее, европейские стандарты во всем. После войны планируем строить новую украинскую экономику, которая будет частью большой европейской ", – объяснил Шмигаль.

Премьер-министр напомнил, что Украина уже присоединилась к европейской энергосети и говорит о едином платежном пространстве и бесплатном роуминге. Украина победит и будет богатым, свободным членом Европейского Союза.