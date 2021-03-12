Королевская семья Великобритании оказалась в центре скандала. После их откровений в эфире американского телевидения журналисты и обозреватели принялись рассуждать о кризисе британской монархии и ее неизбежном крахе.

Английская монархия пережила революцию, казнь короля и изгнание его наследника. Это был кризис из кризисов – с гражданскими войнами, всплеском сепаратизма и межрелигиозной резни. Об этом в своем блоге "Большой мир" рассказал Юрий Мацарский.

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"На самом деле, вся история британской короны – это бесконечная череда кризисов, зачастую, более острых и опасных, чем откровения обиженных принцев", – отметил журналист.

Монархи только воевали

По его словам, начиная с эпохи Средневековья, английские, а затем британские монархи, только и занимались тем, что воевали:

друг с другом;

с норманнами;

с французами;

с сарацинами;

с немцами.

Монархия возродилась и взялась за старое

Они, как заметил Мацарский, теряли и приобретали территории, опустошали подданных и раздражали духовенство, попадали в плен к противникам, а также провоцировали церковные расколы и гражданские мятежи.

В то же время они находили время и на интриги, и на загулы, и на чрезмерно бурную личную жизнь и даже, порой, на государственные дела,

– отметил журналист.

"Монархия возродилась, отряхнулась и снова взялась за старое – за ссоры с соседями, интриги. Британские правители вообще всегда проявляли завидную гибкость в деле сохранения монархии как института", – сказал блогер.

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