Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, российская ФСБ не смогла ничего сделать с "диверсантами", а вся операция была плохо подготовленной.

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Украина не имеет отношения

Сергей Жирнов считает, что Украина не причастна к инциденту в Брянской области, потому что вся эта история, по его мнению, выглядит по-любительски. Он припомнил операции украинских спецслужб по подрыву Крымского моста и ликвидации дочери российского фашиста Александра Дугина.

Экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что эти операции, если их действительно выполнили украинские спецслужбы, были сделаны качественно и эффективно. В Брянской области российская пропаганда запуталась в собственной вымышленной информации, а самой Украине не было смысла вводить ДРГ, чтобы они постреляли там в воздух, сделали фото и вернулись назад.

Жирнов убежден, что эта ситуация свидетельствует о том, что на территории России ничего не работает и в первую очередь отвечающая за контроль границы ФСБ. Он отметил, что в районе, где произошел инцидент, было как минимум 200 штатных сотрудников ФСБ, но получается, что они не смогли справиться с 50 "диверсантами".

Если 50 человек могут спокойно пересечь государственную границу, значит пограничная служба не работает, а пограничная служба в России – это ФСБ,

– сказал Жирнов.

В ФСБ соврали, что уничтожили группу с помощью минометов уже тогда, когда они вернулись в Украину, но подтверждений этому не предоставили.

Путин не хотел мобилизовать общество

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России сомневается в том, что Владимир Путин хотел сыграть на этой ситуации и использовать ее для мобилизации населения, чтобы они почувствовали якобы угрозу и активнее участвовали в войне.

Экс-сотрудник КГБ считает, что Украина не причастна к событиям в Брянской области: смотрите видео

Жирнов не считает, что эта ситуация помогла бы Путину сплотить население против Украины, потому что большая часть России вообще не понимает, что такое Брянск и где он расположен. По мнению бывшего разведчика, чтобы добиться подобного результата, Путин совершал бы теракты в Москве, потому что все россияне точно знают, где это.

Если бы Путину нужно было такую вещь объявлять, тогда нужно совершать какой-то теракт в Москве или Санкт-Петербурге, потому что вся Россия знает только 2 города – Москва и Питер,

– отметил Сергей Жирнов.

По его словам, мобилизация в России уже объявлена и продолжается. Также в некоторых регионах России введено военное положение, поэтому ожидать от него повторного объявления было бесполезно.

В то же время, Жирнова удивила реакция Путина на события в Брянской области.

Он начал какую-то туфту говорить об Ушинском, каких-то историках, русском языке, русских корнях. Вообще, Остапа понесло,

– сказал Жирнов.

Сергей Жирнов считает, что произошедшее в селах Брянской области – это "топорная" операция нижних структур ФСБ, которые не смогли все организовать качественно и масштабно.

Брянский инцидент: что известно