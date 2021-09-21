Об этом в эфире 24 канала рассказала исполнительный директор фонда DEJURE Ирина Шиба. Она отметила, что Совет судей не удосужился это сделать до дедлайна.

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"Прием документов от кандидатов решили продлить до 21 октября. Еще после этого несколько месяцев или недель займет оценка и голосование за них. Поэтому уже видим, что Совет судей пытается затянуть как можно дольше процесс создания Этического совета", – рассказала Шиба.

Сколько будут затягивать судьи

Исполнительный директор DEJURE отметила, что это, возможно, даже срыв реформы. Конституционный суд может принять решение о неконституционности закона.

Это мы уже видели, когда судьи КСУ находили надуманные основания, чтобы подрывать эффективность антикоррупционной реформы и электронного декларирования. Эта история может повториться снова, когда судьи не заинтересованы в реформе и очистке от недобропорядочных судей,

– объяснила Шиба.

По ее словам, судьи будут противиться и всеми возможными способами пробовать сорвать реформу. Совет судей выиграла им 21 сентября еще как минимум 2 месяца для этого.

"К сожалению, приходится терпеть это более 10 лет. Это не первая попытка реформировать суды. Как минимум, 2 судебные реформы остановили ВРП и ВККС, которые годами помогали остаться на должностях несмотря на необъяснимые доходы, несмотря на нарушения прав человека и решения во время Революции Достоинства в пользу Януковича", – добавила Шиба.

Ирина Шиба о затягивании судебной реформы: смотрите видео

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