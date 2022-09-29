Мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра и принял участие в молебне к 81-й годовщине этого ужасного преступления против человечности. Об этом сообщает сайт КГГА.

Следует знать Настоящий ад: 81 год назад произошли массовые расстрелы в Бабьем Яру

«Бабий Яр – это страшный символ Холокоста, бесчеловечной жестокости и ненависти. И об этих трагических и ужасных страницах истории надо всегда помнить. Тем более сегодня, когда россия совершает варварские преступления против украинцев – совершает геноцид, убивая тысячи мирных жителей в Буче и Ирпене, в Мариуполе и Изюме, в городах и поселках Украины. Агрессор стремится уничтожить все украинское. Мы видим, что, к сожалению, история ничему не научила россиян. И они, как когда-то нацисты, убивают невинных людей», – заявил Кличко.

Как прошло чествование памяти жертв Бабьего Яра / Фото КГГА

Он подчеркнул, что россиянам не сойдут с рук их преступления против украинцев и Украины.

«Сегодня мы точно знаем, что им не сойдут с рук эти зверские преступления. Варвары будут отвечать за каждого убитого ребенка, изнасилованную женщину, замученных мужчин и пожилых людей. За разрушенные города и села Украины», – отметил Виталий Кличко

Виталий Кличко также подчеркнул, что россиянам не сойдут с рук их преступления против украинцев и Украины.

"Сегодня мы точно знаем, что им не сойдут с рук эти зверские преступления. Варвары будут отвечать за каждого убитого ребенка, изнасилованную женщину, замученных мужчин и пожилых людей. За разрушенные города и села Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.