Наши военные выполнили 9 заходов на цель и смогли добиться успешного результата. Эту историю пилот рассказал журналистам как такую, которая его больше повеселела, пишет 24 Канал.

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Как наш пилот побил рекорд вылетов героя Второй мировой

Украинский летчик Ростислав Лазаренко рассказал ICTV 6 декабря о вылете, который был недавно и до сих пор веселит пилота.

Это было на Запорожском направлении, по нашей паре из 3 направлений выходили на атаку три самолета Су-35, разными способами не давали нам выйти на цель и "отработать". Приходилось достаточно долго маневрировать. Мы выполнили 9 заходов на цель. На девятом удалось вычислить "окошечко", куда можно проскочить и мы успешно "отработали". Истребители не оставили нас без внимания. Один из них выпустил нам в спину ракету "воздух – воздух". Но мы отманеврировали и вернулись с улыбкой на аэродром,

– рассказывал пилот.

Он объяснил, что считает эту историю веселой потому, что они остались живы, выполнили задачу: "Поэтому – это весело!"

Несмотря на позитив, Ростислав Лазаренко признался, что перед каждым вылетом испытывает тревогу, потому что не знает, вернется ли. Пилот убеждает, что страх это нормально и помогает оставлять голову чистой, уделять внимание действительно важным элементам. А вот паники допускать нельзя, потому что она способна убить из-за потери внимания.

Летчик Воздушных сил ВСУ говорит, что перед вылетом готовится морально и психологически. Ведь на боевое задание пилоты идут только с мыслями о его выполнении.

Ростислав Лазаренко побил рекорд героя Второй мировой / Фото "Казацкий край"

Кроме того, подполковник заверил, что в каждом результате боевой работы воздушных сил люди видят только самолет и летчика, хотя на самом деле за успехом стоит большая команда. В частности, военные готовят авиационную технику и аэродром, группы руководства и боевого управления полетами, передовых авианаводчиков, а также командных пунктов.

"Когда каждый добросовестно выполняет свои обязанности, вероятность успешного выполнения задания увеличивается в разы", – рассказал Ростислав Лазаренко.

К моменту его общения с журналистами в декабре 2023 года пилот уже выполнил 438 боевых вылетов. Это более чем на 100 вылетов больше, чем совершил украинский герой времен Второй мировой войны Иван Кожедуб, который имел 330 вылетов.

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