Одну из целей удалось уничтожить при атаке на украинский корабль. За это парень получил орден "За мужество" II степени.

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До 24 февраля Евгений не имел опыта

За время полномасштабного вторжения Евгений, самый молодой член экипажа боевого корабля сбил три ракеты. Российские цели удалось попасть из крупнокалиберного пулемета.

"С начала полномасштабного вторжения у меня не было опыта стрельбы из ДШК. Пришлось учиться уже в боевых условиях. Первые мои выстрелы из ДШК были, когда на город налетали истребители и нам приходилось их отбивать", – вспоминает военный.

Военный помнит каждую сбитую цель

Евгений помнит каждую сбитую цель. Первую ракету удалось приземлить после серии рикошетов по ней.

Первую ракету я сбил, когда отдыхал после вахты, принимал душ. Услышал громкий взрыв... В поле зрения упала еще одна ракета. Я подбежал за ДШК и открыл по ней непрерывный огонь. Были видны рикошеты от нее и эта ракета разно изменила траекторию в воду. Она не сорвалась в воздухе,

– вспоминает военный.

Вторую цель "Зеленый" уничтожил, отбивая атаку на корабль, третью – во время боевого задания.

"Вторую ракету я сбил именно во время боевой тревоги. Нападение с РСЗО. Мы уклонялись от их атак. И в тот момент по нам пускали ракеты. И удалось попасть еще в одну ракету... Третий раз произошло уже на боевой задаче: в тот время мы были близко от противника, и я засек свою третью ракету", – рассказал военный.

Чтобы успешно отработать воздушную цель, ее нужно распознать и взять правильное опережение для огня, пояснил боец.

Евгений горд, что, несмотря на юный возраст, смог поразить воздушные цели и внести вклад в победу над Россией.