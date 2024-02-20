18 – 20 февраля 2014 года – одни из самых кровавых дней со времени восстановления независимости Украины. В то время центр Киева превратился в зону боевых действий – выстрелы, кровь, раненые, погибшие, крики и слезы, деревянные щиты, коктейли молотова, горящие шины...

За последующие 10 лет мы с вами познали ужасы войны, но кровавое побоище в центре Киева очень ужасало. Расстрелы митингующих были преступным актом отчаяния со стороны тогдашней власти – экс-президента Януковича и его банды. За 3 дня силовики, которые стреляли в своих же сограждан, забрали почти сотню жизней. И в течение следующих недель в больницах от полученных ранений умерли еще десятки. Среди них и 22-летний Владислав Зубенко – железнодорожник из Харькова.

Ежегодно мы вспоминаем о тех, кто погиб в центре столицы, о тех, чьи жизни забрала преступная власть. С тех пор прошло уже десятилетие. Долгое и тяжелое десятилетие, на которое нам выпало немало испытаний. И больше всего – война, которая коснулась каждого. В том числе и родственников Героев Небесной Сотни.

Виталий Зубенко 10 лет назад потерял сына, а осенью 2022 – дом в Харькове в результате вражеского ракетного удара. Дача в Чугуеве тоже получила повреждения от обломков ракеты. Когда россияне ударили по его дому, единственное, что он успел спасти, – награды сына. Сейчас отец Героя всеми силами пытается отстроить дачу, чтобы просто было где жить, но это сложно. Более того, нет помощи и поддержки от местных властей.

Поэтому сегодня мы хотим рассказать о том, как живет Виталий Зубенко – отец Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко. В 2014 году его сын погиб за европейское будущее Украины, а сейчас ему приходится обивать пороги кабинетов с просьбами помочь в беде, но тщетно. О сыне-Герое, потерянном доме и борьбе с бюрократией читайте в материале 24 Канала.

"Я хочу изменить систему": воспоминания о сыне Владиславе

Когда в Украине началась Революция Достоинства, Владислав Зубенко, работник Южной железной дороги, стал активным участником Евромайдана в Харькове. Парень часто выходил на митинги и выступал с речами, в которых призывал бороться за изменения. Отец Владислава признается, что не понимал энтузиазма сына, пока не спросил его, почему он ежедневно ходит на Евромайдан.

А он мне говорит: "Я хочу изменить систему. Вот ты всю жизнь работал на стройке и что ты имеешь сейчас? Ничего. Я не хочу, чтобы со мной было так же, я хочу, чтобы было иначе",

– вспоминает едва сдерживая слезы отец Героя.

18 февраля 2014 года центр Киева превратился в кровавое побоище. Увидев, что происходит в столице, Владислав решил, что не может дальше быть в Харькове, нужно ехать в Киев. 19 февраля он уже был на месте. На Майдан парень поехал в доспехах, ведь занимался рыцарскими боями, и сразу же вступил в ряды самообороны.

Владислав Зубенко / Фото из соцсетей

На следующий день отцу позвонили незнакомые люди и сказали, что Владислав ранен. Снайперская пуля попала парню в живот и повредила внутренние органы, когда он щитом прикрывал раненых. Поэтому он оказался в больнице, где медики провели не одну операцию, чтобы спасти его.

Владислав несколько раз приходил в себя. Ему рассказывали, что Янукович сбежал, Майдан победил. Однако, к сожалению, 28 февраля парень умер в больнице. В апреле ему могло исполниться 23, впереди была еще целая жизнь, но она оборвалась в столичной больнице.

Отец вспоминает, что Владислав с раннего детства был самостоятельным, умел постоять за себя и отстаивать свою позицию. Поэтому говорить ему: "Не стоит ехать в Киев" было бы напрасным делом.

Владислава похоронили в родном Харькове как настоящего рыцаря, положив в гроб доспехи. Те, в которых он приехал на Майдан.



Могила Владислава Зубенко в Харькове / Фото Игоря Сердюкова, "Герои Украины"

Тогда отец Героя и подумать не мог, что через 8 лет еще и потеряет дом, а единственным, что удастся спасти из горящего дома, будут награды сына.

Награды, спасенные из пламени

Владислав умер, не зная, что Россия начала оккупацию Крыма. Он не стал свидетелем начала войны на Востоке, попыток сепаратистов создать квазиреспублику в родном Харькове и полномасштабного вторжения, из-за которого его родной город страдает чуть ли не каждый день. Отец убежден, что если бы сын был сейчас жив, то он был бы уверен в том, что война началась задолго до 2022 года.

У него было бы такое мнение, как у меня – война началась не в 2022 году, а в 2013-м, когда Янукович лег под Путина и у них была сделка для захвата Украины. Поэтому и была отменена ассоциация с ЕС, и если бы не начался Майдан, то Украина была бы сейчас Беларусью, была бы в таком же состоянии,

– отмечает отец.

Виталий уверен, что его сын пошел бы воевать добровольцем.

Как бы Владислав Зубенко реагировал на нынешние события: смотрите видео

Виталия Зубенко полномасштабная война застала на работе. У него были два варианта – оставаться в Харькове или ехать в Чугуев. Там, где власть выделила земельные участки для ветеранов АТО и для семьи Героя Небесной Сотни, отец построил небольшой дом – дачу. Однако ехать в Чугуев было плохой идеей – россияне уже гнали туда колонны техники. Поэтому мужчина остался в Харькове, который ежедневно накрывали ракетами и артиллерией. Но беда пришла тогда, когда вся Украина наблюдала за началом контрнаступления в районе Балаклеи.

Ночью 6 сентября 2022 года россияне ударили ракетами С-300 по Индустриальному району Харькова. Обломки одной из ракет попали в дом Виталия. Начался пожар. Единственное, что мужчина смог спасти из охваченного огнем дома – награды сына.

Из-за попадания в крышу дома вспыхнул пожар, я успел схватить награды сына и выпрыгнул из дома. Он сгорел полностью,

– вспоминает Виталий.

Виталий Зубенко со спасенными от пожара наградами сына после обстрела Харькова 6 сентября 2022 года / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Виталий Зубенко оказался буквально в безысходности – дом в Харькове уничтожен, дача в Чугуеве тоже побита обломками ракет. Жить просто негде. Несколько месяцев мужчина жил в квартире, предоставленной неравнодушными, но потом решил, что нужно восстанавливать дом, ведь надо где-то жить. И вариантов немного – дом в Харькове сгорел полностью, его восстанавливать дороже, а в Чугуеве – дешевле. Но не все так просто в обоих случаях.

Борьба с бюрократией и отсутствием электричества

После удара по дому для Виталия началась борьба с бюрократией. Сначала мужчина подал через сервис "еОселя" заявку на возмещение утраченного имущества. За полученные средства можно было бы отстроить дом. Однако рассмотрение заявки приостановили.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Виталию сказали, что есть проблемы с документами. Проблема заключается в том, что на одном земельном участке зарегистрированы 3 дома с 3 совладельцами и поскольку другие дома целые, то дом Виталия не может считаться разрушенным, а только поврежденным. Соответственно, сумма возмещения будет существенно меньше.

Дом Виталия Зубенко после удара по Харькову 6 сентября 2022 года / Фото Анны Черненко, 24 Канал

А этого, конечно, не хватит на восстановление дома с нуля. Для этого надо отстроить сам дом, заново провести газ, ведь трубы после удара демонтировали. Также нужно заново проводить электричество.

Виталий 7 раз обращался в департамент жилищно-коммунального хозяйства с просьбой демонтировать остатки дома. Однако только один раз на место приехали волонтеры, которые разбирали завалы и вывезли часть обломков стен и мебели.

Но и в Чугуеве не все так просто. Строительство дачи не было завершено, да и кроме Виталия там почти никто и не строится, хоть сотни людей и имеют выделенную землю для этого. И этому есть причина – туда до сих пор не провели электричество.



Дом Виталия Зубенко в Чугуеве / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Когда Виталий решил собственными силами восстанавливать дом в Чугуеве, он обращался в облэнерго, но ему сказали, что он может провести себе электричество сам, но за свой счет. Денег на это, к сожалению, нет, как и на то, чтобы завершить восстановление домика.

Более того, к дому без резиновых сапог добраться нереально, везде вода и болото.

Без резиновых сапог к дому не пройти / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Средств на это (восстановление – 24 Канал) уже нет, поэтому я начал обращаться в государственные учреждения. Обращался к мэру Харькова Терехову, в Министерство ветеранов, Министерство социальной политики, обращался к председателю ОВА. От председателя ответа нет, от других – ответ отрицательный,

– жалуется Виталий.

По словам мужчины, для того чтобы закончить с ремонтом, ему нужно около 200 000 гривен, но таких денег у него нет.

Вы можете помочь отцу Героя

Виталий Зубенко 10 лет назад потерял самое дорогое – сына. Теперь же мужчина изо всех сил пытается завершить ремонт небольшого дома в Чугуеве и это намерение он объясняет просто – чтобы не стать бездомным.

Сейчас открыто немало сборов на нужды ВСУ и каждый из нас донатит на армию. И все же, если у вас есть желание и возможность – вы можете помочь Виталию, отблагодарить его за сына, который не мог оставаться в стороне важных для своей родины событий, и поддержать его в сложной ситуации.

Реквизиты для помощи Виталию Зубенко:

BENEFICIARY

Получатель (Ф. И. О. получателя счета латиницей)

ZUBENKO VITALII 61089, Ukraine, region Kharkivska, city Kharkiv, street Kaialska, building 25



IBAN:

UA513052990262016400942977356



ACCOUNT

Счет в банке получателя (номер пластиковой карты или текущий счет в ПриватБанке)

5168 7450 3292 0388



BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X



CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте

36445343



INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент

Citibank N.A., NEW YORK, USA

SWIFT CODE/BIC: CITIUS33



Валюта счета

USD

Учреждение банка:

ПриватБанк



МФО банка:

305299



Получатель платежа

ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



IBAN:

UA073052990000026203863154272



Счет получателя:

26203863154272



Валюта счета

UAH



РНУКПН получателя:

2574717770



Назначение платежа:

Пополнение счета ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Номера карточек ПриватБанк:

4149 6293 5894 8420 Гривна

5168 7450 3292 0388 Доллар