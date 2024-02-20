18 – 20 февраля 2014 года – одни из самых кровавых дней со времени восстановления независимости Украины. В то время центр Киева превратился в зону боевых действий – выстрелы, кровь, раненые, погибшие, крики и слезы, деревянные щиты, коктейли молотова, горящие шины...

За последующие 10 лет мы с вами познали ужасы войны, но кровавое побоище в центре Киева очень ужасало. Расстрелы митингующих были преступным актом отчаяния со стороны тогдашней власти – экс-президента Януковича и его банды. За 3 дня силовики, которые стреляли в своих же сограждан, забрали почти сотню жизней. И в течение следующих недель в больницах от полученных ранений умерли еще десятки. Среди них и 22-летний Владислав Зубенко – железнодорожник из Харькова.

Ежегодно мы вспоминаем о тех, кто погиб в центре столицы, о тех, чьи жизни забрала преступная власть. С тех пор прошло уже десятилетие. Долгое и тяжелое десятилетие, на которое нам выпало немало испытаний. И больше всего – война, которая коснулась каждого. В том числе и родственников Героев Небесной Сотни.

Виталий Зубенко 10 лет назад потерял сына, а осенью 2022 – дом в Харькове в результате вражеского ракетного удара. Дача в Чугуеве тоже получила повреждения от обломков ракеты. Когда россияне ударили по его дому, единственное, что он успел спасти, – награды сына. Сейчас отец Героя всеми силами пытается отстроить дачу, чтобы просто было где жить, но это сложно. Более того, нет помощи и поддержки от местных властей.

Поэтому сегодня мы хотим рассказать о том, как живет Виталий Зубенко – отец Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко. В 2014 году его сын погиб за европейское будущее Украины, а сейчас ему приходится обивать пороги кабинетов с просьбами помочь в беде, но тщетно. О сыне-Герое, потерянном доме и борьбе с бюрократией читайте в материале 24 Канала.

Когда в Украине началась Революция Достоинства, Владислав Зубенко, работник Южной железной дороги, стал активным участником Евромайдана в Харькове. Парень часто выходил на митинги и выступал с речами, в которых призывал бороться за изменения. Отец Владислава признается, что не понимал энтузиазма сына, пока не спросил его, почему он ежедневно ходит на Евромайдан.

А он мне говорит: "Я хочу изменить систему. Вот ты всю жизнь работал на стройке и что ты имеешь сейчас? Ничего. Я не хочу, чтобы со мной было так же, я хочу, чтобы было иначе",
– вспоминает едва сдерживая слезы отец Героя.

18 февраля 2014 года центр Киева превратился в кровавое побоище. Увидев, что происходит в столице, Владислав решил, что не может дальше быть в Харькове, нужно ехать в Киев. 19 февраля он уже был на месте. На Майдан парень поехал в доспехах, ведь занимался рыцарскими боями, и сразу же вступил в ряды самообороны.

Владислав ЗубенкоВладислав Зубенко / Фото из соцсетей

На следующий день отцу позвонили незнакомые люди и сказали, что Владислав ранен. Снайперская пуля попала парню в живот и повредила внутренние органы, когда он щитом прикрывал раненых. Поэтому он оказался в больнице, где медики провели не одну операцию, чтобы спасти его.

Владислав несколько раз приходил в себя. Ему рассказывали, что Янукович сбежал, Майдан победил. Однако, к сожалению, 28 февраля парень умер в больнице. В апреле ему могло исполниться 23, впереди была еще целая жизнь, но она оборвалась в столичной больнице.

Отец вспоминает, что Владислав с раннего детства был самостоятельным, умел постоять за себя и отстаивать свою позицию. Поэтому говорить ему: "Не стоит ехать в Киев" было бы напрасным делом.

Владислава похоронили в родном Харькове как настоящего рыцаря, положив в гроб доспехи. Те, в которых он приехал на Майдан.

Могила Владислава Зубенко
Могила Владислава Зубенко в Харькове / Фото Игоря Сердюкова, "Герои Украины"

Тогда отец Героя и подумать не мог, что через 8 лет еще и потеряет дом, а единственным, что удастся спасти из горящего дома, будут награды сына.

Владислав умер, не зная, что Россия начала оккупацию Крыма. Он не стал свидетелем начала войны на Востоке, попыток сепаратистов создать квазиреспублику в родном Харькове и полномасштабного вторжения, из-за которого его родной город страдает чуть ли не каждый день. Отец убежден, что если бы сын был сейчас жив, то он был бы уверен в том, что война началась задолго до 2022 года.

У него было бы такое мнение, как у меня – война началась не в 2022 году, а в 2013-м, когда Янукович лег под Путина и у них была сделка для захвата Украины. Поэтому и была отменена ассоциация с ЕС, и если бы не начался Майдан, то Украина была бы сейчас Беларусью, была бы в таком же состоянии,
– отмечает отец.

Виталий уверен, что его сын пошел бы воевать добровольцем.

Как бы Владислав Зубенко реагировал на нынешние события: смотрите видео

Виталия Зубенко полномасштабная война застала на работе. У него были два варианта – оставаться в Харькове или ехать в Чугуев. Там, где власть выделила земельные участки для ветеранов АТО и для семьи Героя Небесной Сотни, отец построил небольшой дом – дачу. Однако ехать в Чугуев было плохой идеей – россияне уже гнали туда колонны техники. Поэтому мужчина остался в Харькове, который ежедневно накрывали ракетами и артиллерией. Но беда пришла тогда, когда вся Украина наблюдала за началом контрнаступления в районе Балаклеи.

Ночью 6 сентября 2022 года россияне ударили ракетами С-300 по Индустриальному району Харькова. Обломки одной из ракет попали в дом Виталия. Начался пожар. Единственное, что мужчина смог спасти из охваченного огнем дома – награды сына.

Из-за попадания в крышу дома вспыхнул пожар, я успел схватить награды сына и выпрыгнул из дома. Он сгорел полностью,
– вспоминает Виталий.

Награды сына, которые спас ВиталийВиталий Зубенко со спасенными от пожара наградами сына после обстрела Харькова 6 сентября 2022 года / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Виталий Зубенко оказался буквально в безысходности – дом в Харькове уничтожен, дача в Чугуеве тоже побита обломками ракет. Жить просто негде. Несколько месяцев мужчина жил в квартире, предоставленной неравнодушными, но потом решил, что нужно восстанавливать дом, ведь надо где-то жить. И вариантов немного – дом в Харькове сгорел полностью, его восстанавливать дороже, а в Чугуеве – дешевле. Но не все так просто в обоих случаях.

После удара по дому для Виталия началась борьба с бюрократией. Сначала мужчина подал через сервис "еОселя" заявку на возмещение утраченного имущества. За полученные средства можно было бы отстроить дом. Однако рассмотрение заявки приостановили.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Виталию сказали, что есть проблемы с документами. Проблема заключается в том, что на одном земельном участке зарегистрированы 3 дома с 3 совладельцами и поскольку другие дома целые, то дом Виталия не может считаться разрушенным, а только поврежденным. Соответственно, сумма возмещения будет существенно меньше.

Дом Виталия Зубенко после удара по Харькову 6 сентября 2022 года / Фото Анны Черненко, 24 Канал

А этого, конечно, не хватит на восстановление дома с нуля. Для этого надо отстроить сам дом, заново провести газ, ведь трубы после удара демонтировали. Также нужно заново проводить электричество.

Виталий 7 раз обращался в департамент жилищно-коммунального хозяйства с просьбой демонтировать остатки дома. Однако только один раз на место приехали волонтеры, которые разбирали завалы и вывезли часть обломков стен и мебели.

Но и в Чугуеве не все так просто. Строительство дачи не было завершено, да и кроме Виталия там почти никто и не строится, хоть сотни людей и имеют выделенную землю для этого. И этому есть причина – туда до сих пор не провели электричество.

Дом Виталия Зубенко
Дом Виталия Зубенко в Чугуеве / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Когда Виталий решил собственными силами восстанавливать дом в Чугуеве, он обращался в облэнерго, но ему сказали, что он может провести себе электричество сам, но за свой счет. Денег на это, к сожалению, нет, как и на то, чтобы завершить восстановление домика.

Более того, к дому без резиновых сапог добраться нереально, везде вода и болото.

Дом в ЧугуевеБез резиновых сапог к дому не пройти / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Средств на это (восстановление – 24 Канал) уже нет, поэтому я начал обращаться в государственные учреждения. Обращался к мэру Харькова Терехову, в Министерство ветеранов, Министерство социальной политики, обращался к председателю ОВА. От председателя ответа нет, от других – ответ отрицательный,
– жалуется Виталий.

По словам мужчины, для того чтобы закончить с ремонтом, ему нужно около 200 000 гривен, но таких денег у него нет.

Виталий Зубенко 10 лет назад потерял самое дорогое – сына. Теперь же мужчина изо всех сил пытается завершить ремонт небольшого дома в Чугуеве и это намерение он объясняет просто – чтобы не стать бездомным.

Сейчас открыто немало сборов на нужды ВСУ и каждый из нас донатит на армию. И все же, если у вас есть желание и возможность – вы можете помочь Виталию, отблагодарить его за сына, который не мог оставаться в стороне важных для своей родины событий, и поддержать его в сложной ситуации.

Реквизиты для помощи Виталию Зубенко:

BENEFICIARY
Получатель (Ф. И. О. получателя счета латиницей)
ZUBENKO VITALII 61089, Ukraine, region Kharkivska, city Kharkiv, street Kaialska, building 25

IBAN:
UA513052990262016400942977356

ACCOUNT
Счет в банке получателя (номер пластиковой карты или текущий счет в ПриватБанке)
5168 7450 3292 0388

BANK OF BENEFICIARY
Банк получателя
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT
Счет банка получателя в банке-корреспонденте
36445343

INTERMEDIARY BANK
Банк-корреспондент
Citibank N.A., NEW YORK, USA
SWIFT CODE/BIC: CITIUS33

Валюта счета
USD

Учреждение банка:
ПриватБанк

МФО банка:
305299

Получатель платежа
ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

IBAN:
UA073052990000026203863154272

Счет получателя:
26203863154272

Валюта счета
UAH

РНУКПН получателя:
2574717770

Назначение платежа:
Пополнение счета ЗУБЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Номера карточек ПриватБанк:

4149 6293 5894 8420 Гривна

5168 7450 3292 0388 Доллар