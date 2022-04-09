Глава государства отметил, что миллионы людей в разных странах, на разных континентах видят нашу смелость. История навсегда запомнит ее.

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Зеленский рассказал о 45 дне сопротивления Украины самой большой по территории стране.

Российское руководство не учло факт, что нападает на крупнейшую страну – Украину, самую большую по смелости,

– подчеркнул президент.

Украинцы не побоялись массовых ракетных ударов. Наша смелость уже нанесла России такие потери, которых она не видела десятки лет, хотя воюет постоянно.

Мир тоже должен быть смелым

Политик подчеркнул, что все остальные люди на Земле также должны быть смелыми, чтобы противостоять российской тирании. Надо сделать все, чтобы Россия искала мир, а ее военные отвечали за совершенные преступления.

Требуются санкции против всех российских банков, нефтяное эмбарго. Зеленский напомнил, что Украина нуждается в вооруженной, финансовой и гуманитарной помощи.

Демократический мир силен, чтобы помочь. Украинская смелость заслуживает уважения. Убеждайте своих политиков. Будьте с Украиной,

– подытожил президент.

Интересно – Война может закончиться гораздо быстрее, – Зеленский ответил, при каких условиях: