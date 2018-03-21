История расовой дискриминации: почему нельзя допустить возвращение расизма

Несмотря на годы убеждений, научных обоснований, протестов и призывов расовые предубеждения до сих пор присущи части людей. Хотя ужасы расовой дискриминации позади, говорить о полном равенстве всех людей, независимо от расовой принадлежности, еще рано. Ко Дню борьбы с расовой дискриминацией вспоминаем самые страшные факты из истории.

Что такое расовая дискриминация?

Это убеждения, основанные на идее неравноценности рас. Якобы люди одной расы лучше и имеют преимущество над другими расами. Сам термин расизм появился в 1932 году. Но расизм как таковой появился значительно раньше.

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Историки склонны считать, что первые проявления расизма были при контактах европейцев с другими цивилизациями. Во время великих географических открытий коренных жителей нередко уничтожали, называя их этнические группы неполноценными. Белый расизм появился собственно в колониях европейцев.

Однако, рабство тоже можно считать формой расизма. Таким образом первые расовые дискриминации были еще в Древней Греции.

В середине 19 века выходит книга французского историка Жозефа де Гобино. В своем труде "Опыт о неравенстве человеческих рас" он делит всех людей на 3 основные расы: белую, желтую и черную. По его теории, "белые" физически здоровее и умнее. За ними идут "желтые", а потом "черные". Также именно он автор идеи о превосходстве арийцев.

Далее были попытки научно обосновать расизм. Среди самых известных исследователей: французы Жорж Ваше де Ляпуж и Густав Лебон, а также немец Хьюстон Стюарт Чемберлен. Последний собственно выдвинул идею превосходства немцев и идею того, что евреи разрушают цивилизацию.

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Расизм был невероятно распространен в США. Сюда английские колонисты свозили рабов. Хотя рабство официально в Штатах отменили в 1863 году, проблемы расовой дискриминации не исчезали. Лишь в середине 20 века прогресс в борьбе за права людей стал заметным.

В Европе в 20 веке широкую популярность приобрела идея нордизма. В частности, в нацистской Германии. Здесь исповедовали идеологию так называемой расовой гигиены. Хотя немцы объявили единственно выше всего свою нацию, больше всех пострадали евреи.

На сегодняшний день борьба против расовой дискриминации в основе политики всех демократических государств. Вместе с тем скандалы, гневные выпады и даже убийства постоянно происходят в разных странах. Ультраправые организации периодически получают новых сторонников. Почему расизм такой вредный? Вот несколько фактов из прошлого, от которого волосы становятся дыбом.

Рабство

Давние времена

Рабство было основой построения древнего общества. Древнегреческие философы, например Аристотель, считали, что рабство – это естественно, некоторые люди обречены на рабство. Афинская демократия существовала за счет перекладывания всей тяжелой физической работы на плечи рабов. Рабство было опорой и для Римской империи. Только в Риме проживало около 400 000 невольников.

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К рабам относились ужасно, они не получали оплату, их не лечили и не учили. Физические издевательства и даже убийства были распространенными явлениями, за которые грабители не несли никакой ответственности.



Спина раба после побоев

К концу Средневековья рабство в Западной Европе почти полностью исчезло. В Восточной Европе крепостное право отменили в середине 19 века.

Рабство в современности

Однако, если говорить об Азии, рабство сохранялось здесь еще дольше. Рабство в Китае запретили только в начале 20 века. Как и торговлю женщинами в Османской империи.

Страны, где рабство отменили во второй половине 20 века:

Йемен (1962)

Оман (1970)

Мавритания (1980)

Нигер (1995)

Заметим, ситуация бывших рабов в Мавритании плачевная. Они продолжают работать на рабовладельца, потому что им некуда идти. Количество рабов в Нигере по состоянию на 2003 год – 870 тысяч!

И это еще не все. Рабство в некоторых формах до сих пор существует в:

Судане

Сомали

Анголе

Конго

Сьерра-Леоне

Непале

Индии



Рабство в современном мире в некоторых формах до сих пор существует...

Дискриминация в США

Беспорядки в Чикаго

После отмены рабства в США еще долго права афроамериканцев были очень ограниченными. Например, на пляжах Чикаго существовала система расовой сегрегации.

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В 1919 году чернокожий купающийся подросток пересек границу, которая разделяла воду на зоны для белых и черных. Парня закидали камнями и он утонул! Свидетель (тоже чернокожий) обратился к белому полицейскому. Однако правоохранитель вместо арестовать убийцу невинного молодого человека, арестовал самого свидетеля.

Чернокожие жители Чикаго выступили против полицейского произвола, однако на них напали белые. Столкновения распространились по всему городу. Белые нападали на черных в общественном транспорте, врывались в их дома, убивали. Полиция тем временем была на стороне нападающих!

В результате столкновений погибли 38 человек, из них 23 черных. Были ранены 537 человек, из них 342 черных. Из-за поджогов домов без крыши над головой осталось более 1 000 человек! Хуже всего, что ни один из белых участников беспорядков наказан не был...

Право на образование переросло в военное положение

1962 год. Чернокожий Джеймс Мередит стремится получить образование в штате Миссисипи. Конституционное право Джеймса подтвердил президент (Джон Кеннеди), Верховный суд и Министерство юстиции США. Но для власти штата это оказалось недостаточными аргументами!

Смельчак (в сопровождении нескольких сотен представителей власти, полицейской и военной охраны) все-таки решил войти в университет. Попытка разозлила белокожих американцев. Снова начались массовые побои чернокожих.



Джеймс Мередит

На этот раз все было настолько серьезно, что Кеннеди ввел военное положение. Чрезвычайная ситуация продолжалась около 14 часов. Погибли два человека, 375 получили травмы.

Избиение белых

Угнетение черных в США веками привело к обратному эффекту, расизм черных против белых. В 1992 году коллегия присяжных, полностью состоявшая из белокожих граждан, оправдала четверых полицейских, избивших чернокожего гражданина США.

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После такого решения в Лос-Анджелесе начались беспорядки и нападения на белых. Во время столкновений погибли более 50 человек. Также сгорело более тысячи домов. А общий ущерб от погрома составил 1,5 млрд долларов США.

Нацистская Германия

Самым страшным примером расовой дискриминации остается политика нацистской Германии.

Преследование и уничтожение евреев и цыган в Германии во время Второй мировой войны. В результате холокоста погибло около 6 млн человек! Немцы строили лагеря смерти, где целенаправленно убивали людей тысячами.



Мемориал памяти убитых евреев Европы в Берлине

Применяли на то время современные химические и механические методы убийства. Строились крематории. Холокост отличался особой жестокостью. Нацисты применяли пытки, проводили на людях медицинские исследования.

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Свою бесчеловечную политику нацисты строили на расистской идеологии и псевдонаучных исследованиях о расе.

Расовая дискриминация до сих пор остается краеугольным камнем цивилизации. Исследования доказывают, что расовые предубеждения преимущественно имеют люди менее образованные. Поэтому знаний нам всем и терпимости. Ведь мы все прекрасны в своем разнообразии.