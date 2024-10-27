Об этом 27 октября сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, это заседание стало еще одним доказательством того, что Украина нуждается в качественной судебной реформе.
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Суд отменил историко-архитектурный опорный план Львова
Андрей Садовый отметил, что ни Министерство культуры, ни Львовский городской совет не имели возможности публично защитить свою позицию.
Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наш долг – сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!
– написал мэр Львова.
Садовый отметил, что все решения, касающиеся общин, должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе. Он также призвал журналистов, блогеров и общественных активистов обратить внимание на эту ситуацию.
По словам городского головы Львова, сегодня именно публичность является единственной защитой и надеждой на справедливость.
Несмотря на все на свете решения, мы не дадим уничтожить историческое наследие Львова! Это наследие Украины и мира! Все будем делать в соответствии с конституцией, потому что источником власти является народ. Если придется ложиться под кран, чтобы остановить застройку, то там будет теплый чай и бочка с костром. Не пропадем,
– подытожил Андрей Садовый.
Этот документ начали разрабатывать в 2017 году. В 2021 году Львов подал его на утверждение в департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА, а в январе 2024 года ИАОП утвердил Минкульт.
Согласно ИАОП, Львов поделили на зоны, сформированные из ансамбля исторического центра, зоны ЮНЕСКО, промышленных районов, археологических территорий и тому подобное. Для каждой зоны были прописаны четкие ограничения по высоте застройки, расстояний от памятников архитектуры, условий к их перестройке и реконструкции.
Почему этот план отменили
- В начале 2024 года застройщик "Нью-Трейдинг Львов", который хотел построить 25-этажный дом на улице Липинского, подал иск в Киевский окружной административный суд. Застройщик требовал признать противоправным и отменить приказ об утверждении научно-проектной документации историко-архитектурного опорного плана Львова, поскольку документ существенно ограничивает планы компании.
- В материалах дела указано, что компания разработала концепцию застройки участков на улице Липинского – Вербовой, что предусматривает строительство 25-этажного комплекса, тогда как утвержденный историко-архитектурный опорный план ограничивает планируемую высоту до 21 метра или до 7 этажей.
- 15 июля 2024 года судья Игорь Лыска удовлетворил иск застройщика и отменил соответствующий приказ Минкульта. Впоследствии министерство начало процесс обжалования этого решения в Шестом апелляционном административном суде.