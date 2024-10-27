Об этом 27 октября сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, это заседание стало еще одним доказательством того, что Украина нуждается в качественной судебной реформе.

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Суд отменил историко-архитектурный опорный план Львова

Андрей Садовый отметил, что ни Министерство культуры, ни Львовский городской совет не имели возможности публично защитить свою позицию.

Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наш долг – сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!

– написал мэр Львова.

Садовый отметил, что все решения, касающиеся общин, должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе. Он также призвал журналистов, блогеров и общественных активистов обратить внимание на эту ситуацию.

По словам городского головы Львова, сегодня именно публичность является единственной защитой и надеждой на справедливость.

Несмотря на все на свете решения, мы не дадим уничтожить историческое наследие Львова! Это наследие Украины и мира! Все будем делать в соответствии с конституцией, потому что источником власти является народ. Если придется ложиться под кран, чтобы остановить застройку, то там будет теплый чай и бочка с костром. Не пропадем,

– подытожил Андрей Садовый.

Историко-архитектурный опорный план – это документ, регулирующий новое строительство в пределах исторического ареала, а также более отдаленных районов города, в которых расположена ценная архитектура. Он содержит информацию о границах и режимах застройки, памятниках архитектуры, истории, исторической застройке, исторических градостроительных объектах и элементах ландшафта. По важности ИАОП приравнивается к Генеральному плану города.

Этот документ начали разрабатывать в 2017 году. В 2021 году Львов подал его на утверждение в департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА, а в январе 2024 года ИАОП утвердил Минкульт.

Согласно ИАОП, Львов поделили на зоны, сформированные из ансамбля исторического центра, зоны ЮНЕСКО, промышленных районов, археологических территорий и тому подобное. Для каждой зоны были прописаны четкие ограничения по высоте застройки, расстояний от памятников архитектуры, условий к их перестройке и реконструкции.

Почему этот план отменили