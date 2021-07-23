Genesis – глобальная компания, работающая во всем мире, включая африканский и азиатский рынки.

Решил поискать, откуда деньги. Нашел новость о том, что Horizon Capital привлек 200 млн долларов в EEGF III для Украины и Молдовы. Среди первых инвестиций фонда EEGF III была и инвестиция в Genesis. Horizon Capital утверждает, что фонд EEGF III был запущен благодаря якорной инвестиции Western NIS Enterprise Fund и привлек инвестиции от ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU,

– сообщил блогер Наумович.

Фонд WNISEF вкладывает деньги американских налогоплательщиков в перспективные проекты в Украине, Беларуси и Молдове. Был учрежден правительством США через всем известное агентство USAID. Согласно годовому отчету, в 2016 WNISEF приобрел акции в Matar Trade and Invest Limited, принадлежащей Genesis, на сумму в 6 млн долларов, в июне 2017 инвестиции в Genesis были проданы в тот же EEGF III, о чем писал Horizon Capital.

"Так что же это получается – USAID финансирует adult-бизнес в Украине деньгами простых американцев? ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU – они тоже вложили деньги в IT-сводничество родом из Украины? Интересно, в какой части это помогает украинцам развивать демократию?", – написал блогер.

Как ранее сообщали в Genesis, компания продала свои дейтинг-активы. Однако согласно недавним расследованием Vesti.ua большинство сервисов для взрослых были просто переоформлены на связанные с владельцами Genesis оффшоры. По данным издания, фактически Genesis до сих пор сохраняет контроль над около 10 adult-сервисами.