IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове

Цены на аренду квартир во Львове являются одними из самых высоких в Украине после Киева и Одессы. В течение последних нескольких лет продолжают неуклонно расти.

Недвижимость 24 расспросила у специалистов, чем обусловлена ​​такая тенденция и чего ожидать от рынка арендуемой недвижимости Львова в ближайшее время.

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Как объясняет представитель агентства недвижимости "Престиж" Оксана Луцко, одной из причин, что обусловливает рост цен на аренду жилья во Львове является то, что стоимость покупки недвижимости является одной из самых высоких в Украине.

Средняя цена метра квадратного в новостройках города в начале 2019 года была зафиксирована на отметке 15 900 гривен за квадрат.

Понятно, что каждый владелец, сдавая в аренду квартиру, считает сколько она ему стоила и сколько вложено в ремонт,

– отмечает риэлтор.

Как изменились цены на аренду жилья во Львове?

За последние 2-3 года недвижимость в городе выросла ориентировочно на 10-20%, поэтому примерно так же выросли цены на аренду жилья.

Например, аренда 1-комнатной квартиры в новостройках Франковского и Железнодорожного районов 3 года назад обходилась примерно в 6000 гривен. В начале 2019-го за аренду однокомнатной квартиры в этих же районах придется выложить уже от 7500 до 11000 гривен.

Недвижимость 24 накануне писала, какие на сегодня цены аренды квартир в разных районах Львова.

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Цена аренды квартиры во Львове с каждым годом неуклонно растет

Почему растет аренда жилья во Львове?

Одним из важных факторов, обусловливающих рост цен на аренду квартир в городе, риэлтор называет большим спросом.

"Львов – это город, в котором сосредоточено большое количество учебных заведений, поэтому имеем ежегодный приток студентов, которые часто закончив обучение остаются здесь жить и работать. На работу сюда едут со всей Украины", – констатирует Оксана Луцко.

В течение последних нескольких лет на рынок недвижимости Львова большое влияние имеет развитие IТ-сферы.

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Зарплаты IT-шников позволяют им снимать квартиры дороже эконом-класса. Большим спросом среди них пользуются стильные, комфортные, качественно отремонтированные квартиры, преимущественно в новостройках с относительно большими площадями квартир и красивыми видами из окон.

Такая недвижимость является дорогой для владельцев, соответственно дорогой является и их аренда. Однако спрос рождает предложение, поэтому сектор такой аренды постоянно развивается.



Спросом среди IT-шников во Львове пользуются стильные квартиры, преимущественно в новостройках

Еще одним фактором, который повышает цену аренды является район и даже микрорайон, в котором расположена квартира. На сегодня наиболее популярными по поиску жилья для аренды являются Железнодорожный и Франковский районы, особенно те их части, где сосредоточены офисов крупных IТ-компаний.