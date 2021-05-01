В городе Брешия в Италии 2 антивакцинатора подожгли пункт прививки от COVID-19. Правоохранители уже задержали поджигателей.

Мужчин обвиняют в поджоге центра с использованием коктейлей Молотова. Инцидент произошел еще 3 апреля и повредил один из 2 павильонов.

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К счастью, вакцины удалось спасти. Они хранились в холодильной камере центра, пламя не успело распространиться настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.

Кого задержали полицейские

52-летнего Паоло Плуда;

51-летнего Никола Занарделли.

Незадолго до поджога Плуда написал тематический пост в фейсбуке.

Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать то же оружие "страха", а их страх – это наше единство. Других решений нет,

– заявил мужчина.

Обратите внимание! Инфекционистка Леся Радковская рассказала, что вакцинация – классный способ хоть немного контролировать коронавирус. Чем больше людей вакцинируют, тем лучшим будет фундамент для борьбы с пандемией.