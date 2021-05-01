Хотели уничтожить "врага": в Италии антивакцинаторы подожгли пункт прививок от COVID-19
В городе Брешия в Италии 2 антивакцинатора подожгли пункт прививки от COVID-19. Правоохранители уже задержали поджигателей.
Источник:Politico
Мужчин обвиняют в поджоге центра с использованием коктейлей Молотова. Инцидент произошел еще 3 апреля и повредил один из 2 павильонов.
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К счастью, вакцины удалось спасти. Они хранились в холодильной камере центра, пламя не успело распространиться настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.
Кого задержали полицейские
- 52-летнего Паоло Плуда;
- 51-летнего Никола Занарделли.
Незадолго до поджога Плуда написал тематический пост в фейсбуке.
Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать то же оружие "страха", а их страх – это наше единство. Других решений нет,
– заявил мужчина.
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