Об этом сообщает российское издание "Новая Газета" со ссылкой на РИА Новости. Отмечается, что Мордашов попал в список санкций ЕС в связи с боевыми действиями в Украине.

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В российском издании уточнили, что арестованная недвижимость является жилым комплексом в городе Олия на Сардинии.

Алексей Мордашов – совладелец, председатель совета директоров ПАО "Северсталь". По результатам 2018 года журнал Forbes оценил состояние предпринимателя в 20,5 млрд долларов. Мордашов занял четвертое место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

В начале марта Фингвардия арестовала яхту Мордашова "Леди М". Издание Reuters отмечает, что ее стоимость составляет 65 млн евро.

"Северсталь" Российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом. Является вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

Ранее сообщалось, что полиция Хорватии арестовала яхту Медведчука, кума Путина, которая была пришвартована в порту хорватского города Риека.

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