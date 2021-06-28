Однако жителей страны призывают соблюдать социальную дистанцию. Что важно – носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях обязательно.
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Это первое серьезное ослабление карантина за последние 7 месяцев в Италии. В то же время власть призывает итальянцев к вакцинации, особенно молодых людей, ведь это поможет остановить распространение коронавируса. По словам комиссара по чрезвычайным ситуациям Франческа Фиглиуола, прививки против COVID-19 являются важным этапом осознания и ответственности.
"Вы должны вернуться к нормальной социальной жизни, встречаться с друзьями, посещать ночные клубы, но для этого у вас должны быть "зеленые пропуски", – заявил Франческо Фиглиуоло.
Коронавирус в Италии: последние новости
- По состоянию на 28 июня в Италии обнаружили 4 258 069 случаев заболевания COVID-19.
- К сожалению, от осложнений умерли 127 472 человека. Выздороветь удалось 4 073 435 гражданам.
- В то же время в Италии сделали уже почти 50 миллионов прививок против коронавируса.