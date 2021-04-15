В Италии во время свадьбы погиб 3-летний украинский мальчик, – СМИ
В Италии трагически погиб 3-летний мальчик из Украины, он был сыном местного священника. Ребенка без сознания нашли в бассейне во время свадьбы на острове Сардиния.
Источник:Cagliaripad
Мальчик вместе с родителями был на свадьбе у знакомых. Папа погибшего, который является священником, утром 9 апреля обвенчал молодоженов. Семья решила остаться у них на обед.
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Как произошла трагедия
По версии карабинеров, сначала ребенок был с родными, а потом незаметно отошла от них. Некоторое время после этого мальчик играл со своим 6-летним братом.
Когда взрослые заметили отсутствие Антония, сразу бросились на поиски. Его нашли в бессознательном состоянии внутри маленького бассейна.
К вилле оперативно прибыла скорая, но спасти мальчика, к сожалению, не удалось. Судмедэксперты констатировали факт его смерти.
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