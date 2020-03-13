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      Италия может стать очагом нового мирового кризиса, – WP

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      Коронавирус может стать причиной мирового финансового кризиса. Стартом экономического кризиса станет банковский сектор Италии.

      Такое мнение высказал экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

      Важно ЕС и коронавирус: переживет ли экономика Европы пандемию

      Эксперт отметил, что все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки выдержат испытание. Долгое время банки Италии считались самыми слабыми в Европе.

      Опасения Дэвид Линч объяснил тем, что 8-я по величине экономика мира уже прекращает коммерческую деятельность.

      По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить свои кредиты, так же, как и частные лица не смогут платить по кредитам.

      В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы.

      Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.

      Что известно о коронавирусе в Италии:

      • В целом в Италии заразились коронавирусом около 15 000 человек, это вторая страна по количеству больных после Китая. Из них 1 016 случаев завершились летально.
      • Из-за эпидемии в стране объявили карантин до 5 апреля: закрыты все общественные места, рестораны и школы. Передвижение по городам тоже ограничено.
      • В Неаполе ввели штраф в размере 270 евро за нарушение карантина.
      • В Италии остались многие украинцы.

      Как живет Италия во время эпидемии коронавируса – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Мировой кризис 2020 Финансы
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