Италия может стать очагом нового мирового кризиса, – WP

Коронавирус может стать причиной мирового финансового кризиса. Стартом экономического кризиса станет банковский сектор Италии.

Такое мнение высказал экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Важно ЕС и коронавирус: переживет ли экономика Европы пандемию

Эксперт отметил, что все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки выдержат испытание. Долгое время банки Италии считались самыми слабыми в Европе.

Опасения Дэвид Линч объяснил тем, что 8-я по величине экономика мира уже прекращает коммерческую деятельность.

По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить свои кредиты, так же, как и частные лица не смогут платить по кредитам.

В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы.



Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.

Что известно о коронавирусе в Италии:

В целом в Италии заразились коронавирусом около 15 000 человек, это вторая страна по количеству больных после Китая. Из них 1 016 случаев завершились летально.

Из-за эпидемии в стране объявили карантин до 5 апреля: закрыты все общественные места, рестораны и школы. Передвижение по городам тоже ограничено.

В Неаполе ввели штраф в размере 270 евро за нарушение карантина.

В Италии остались многие украинцы.

Как живет Италия во время эпидемии коронавируса – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.