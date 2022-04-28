Представители организации встретились 27 апреля с руководством Киевской ОВА. Об этом стало известно из публикации главы военной администрации Александра Павлюка.

Заметьте В освобожденных городах Киевщины стартовали работы по восстановлению инфраструктуры, – Тимошенко

Также поехали в освобожденный город

В Киев в этот день прибыли генеральный менеджер CESVI Пьерсильвио Фаджано и его советник по безопасности Пьетро Фиоре. Впоследствии они отправились в Бучу, чтобы оценить весь масштаб последствий боевых действий.

CESVI выразила намерение содействовать восстановлению Бучи. Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки,

– написал Павлюк.

Такие иностранные делегации прибывают ежедневно. Поэтому глава ОВА поблагодарил за то, что Украине помогают не только словами поддержки, но и реальными действиями.



Итальянская делегация и председатель Киевской ОВА / Фото с телеграма Александра Павлюка

Различные страны становятся патронами программ восстановления

9 апреля стало известно, что Великобритания станет патроном восстановления Киевской области. Это предполагает не только финансовую помощь, но и привлечение ведущих специалистов.

Кроме этого, подтвердили поддержку программы восстановления одной из областей Украины и власти Швеции. В настоящее время ведутся переговоры по этому поводу и с другими государствами.

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