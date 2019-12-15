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      Итальянский лоукостер приостанавливает полеты по трем маршрутам в Украине: известна причина

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      Итальянский лоукостер Ernest Airlines / hrk.aero

      Итальянская авиакомпания Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан на зимний сезон 2019/2020 годов. Причина решения – общее снижение пассажиропотока в этот период.

      Последний рейс в этом году Киев-Генуя состоялся 6 декабря. Об этом сообщает Аvianews.сom.

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      В системе бронирования продажа открыта на перелеты с 1 апреля 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

      Последние рейсы Харьков-Рим этого зимнего сезона состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан – 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года. На данный момент продажи на другие даты, в частности летнее расписание 2020 года, недоступны.

      Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатную смену билета на альтернативные рейсы Ernest Airlines до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

      С учетом указанных изменений маршрутная сеть авиакомпании до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу. Полеты в Харьков будут прекращены.

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      Что известно об Ernest Airlines?Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года.

      Ernest Airlines позволяет пассажирам покупать до трех мест багажа, от 8 евро за одно место. Сейчас авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины авиация Новости Харькова
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