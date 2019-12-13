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      Лоукостер Wizz Air планирует запустить рейсы из Европы в Индию и Африку

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      Wizz Air создает дочернюю компанию в ОАЭ / delo.ua

      Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air намерена создать дочернюю компанию Wizz Air Abu Dhabi в Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем сообщением между Европой и ОАЭ авиакомпания не ограничится.

      Полеты из европейских городов в Арабские Эмираты начнутся уже во второй половине 2020 года, рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

      Интересно: Wizz Air организовал распродажу билетов со скидкой 30%: подборка самых дешевых перелетов из Украины

      Деятельность новой дочерней компании сначала будет сфокусирована на перелетах из ЕС в ОАЭ, но впоследствии в планах лоукостера является расширение на сообщения с Ближним Востоком, Индией и Африкой.

      В новой авиакомпании будет немалый флот – он будет насчитывать 50 самолетов A321neo. Кава подчеркнул, что сейчас у авиакомпании уже есть "дочка" Wizz Air UK, осуществляющая полеты в Великобританию.

      Wizz Air, куди літає, Київ
      Куди Wizz Air літає з Києва / інфографіка 24 каналу

      Wizz Air, Львів, куди лтіає
      Куди Wizz Air літає зі Львова / інфографіка 24 каналу

      Wizz Air, Одеса, Харків, куди літає
      Куда Wizz Air летает из Харькова и Одессы / инфографика 24 канала


       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Африка Индия ОАЭ авиация Wizz Air
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